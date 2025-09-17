Комета "Судного дня" уничтожила забытую цивилизацию, жившую на Земле 12,8 тыс. лет назад

Новое исследование показало, что комета могла уничтожить процветавшую культуру более 12 800 лет назад. Эта затерянная цивилизация жила на территории нынешних США.

В своей работе исследователи проанализировали образцы отложений из Калифорнии, Аризоны и Нью-Мексико. Там был найден так называемый ударный кварц – это мельчайшие зерна, которые были деформированы под очень высоким давлением. Этот кварц сформировался примерно в 10 800 году до н.э, пишет Daily Mail.

Ударный кварц на Земле обычной появляется в результате падения метеоритов или же в результате масштабного взрыва в атмосфере планеты.

Ученые считают, что найденный ими ударный кварц говорит о катастрофе, в результате которой опустели значительные части континента, начались лесные пожары, а также изменился климат. В результате этой череды событий вымерло множество животных ледникового периода, которые обитали в этом регионе.

Обнаруженные временные рамки происшествия совпадают также с исчезновением культуры кловис. По словам экспертов, это была технологически развитая культура охотников и собирателей, которая веками доминировала на большей части территории Северной Америки.

Уже давно археологические данные показывали, что характерные для кловис каменные орудия внезапно исчезли из летописей вскоре поле этого периода.

Именно в этот момент начался период позднего дриаса – внезапного и резкого похолодания, которое продлилось около 1200 лет.

Некоторые ученые предполагают, что причиной таких резких перемен могла стать огромная комета «Судного дня», которая взорвалась в атмосферу Земли. Пыль от кометы могла заблокировать солнечный свет, нарушить океанические течения, что погрузило Северное полушарие Земли в столетнее похолодание.

В новом исследовании ученые еще раз проанализировали зерна ударного кварца, которые были обнаружены в осадочных слоях позднего триаса.

«Начало позднего дриаса (YD) практически совпало с двумя важными событиями: внезапным вымиранием более 70% североамериканской мегафауны (35 родов), включая мамонтов, верблюдов, лошадей и саблезубых кошек, и исчезновением культуры кловис», — говорится в исследовании.

Также археологические данные указали на то, что кризис продолжался на протяжении сотен лет, подтверждая теории сокращения численности населения, резких изменениях в культуре и экологии в период начала позднего дриаса.

