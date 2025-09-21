Нарушает правила: обнаружена черная дыра, растущая быстрее, чем теоретически возможно (фото)

Астрономы обнаружили в ранней Вселенной огромную черную дыру, которая растет со скоростью в 2,4 раза превышающей теоретический предел. Дальнейшее изучение этого объекта может помочь ответить на один из важнейших вопросов астрофизики.

С помощью рентгеновского космического телескопа Чандра астрономы изучили древнюю огромную черную дыру, получившую название RACS J0320-35, которая существовала уже через 920 млн лет после Большого взрыва. Напоминаем, что он произошел 13,8 млрд лет назад и так возникла наша Вселенная. Выяснилось, что даже в такую раннюю эпоху истории космоса черная дыра имела массу, которая была примерно в 1 млрд раз больше массы Солнца. Но самое главное, что эта черная дыра очень быстро увеличивалась в размерах. По оценкам ученых черная дыра поглощала материю со скоростью в 2,4 раза превышающей теоретический предел Эддингтона. Это открытие углубляет тайну того, как некоторые черные дыры в ранней Вселенной смогли вырасти до таких больших размеров и так быстро. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Live Science.

По словам астрономов, для них было неожиданностью обнаружить то, что черная дыра RACS J0320-35 растет быстрее, чем предполагает теория. Скорость роста черной дыры в 2,4 раза превышает предел Эддингтона. Это теоретический предел скорости роста черных дыр, основанный на соотношении между давлением их внешнего излучения и гравитационным притяжением. Ученые говорят, что эта черная дыра нарушает правила, но ее дальнейшее изучение может приблизить астрономов к пониманию того, почему некоторые черные дыры в ранней Вселенной бросают вызов лучшим космологическим моделям.

Черные дыры, которые образуются в результате смерти массивных звезд, растут за счет поглощения материи и слияния с другими черными дырами. Некоторые черные дыры поглощают материю так быстро, что вокруг них образуется огромное кольцо яркого света. Таким образом черная дыра создает квазар. Излучение квазаров иногда может закрыть свет всех звезд в галактике. RACS J0320-35 как раз является квазаром.

Сверхмассивная черная дыра RACS J0320-35. Справа показано ее изображение, сделанное телескопом Чандра. Слева показана иллюстрация этой черной дыры, создавшей квазар Фото: NASA

Исследование показало, что эта черная дыра должна ежегодно набирать массу, эквивалентную 300 – 3000 масс Солнца. Это превышает теоретический предел скорости роста черных дыр такого размера. Каким образом RACS J0320-35 превышает этот предел, не теряя при этом стабильности, остается загадкой.

Это открытие, как и обнаруженные ранее подобные огромные черные дыры, указывает на то, что растущие очень быстро черные дыры могут быть более распространенным явлением в древнем космосе, чем предполагалось.

Дальнейшее изучение RACS J0320-35 и других подобных черных дыр поможет астрономом понять, каким образом они стали такими огромными и почему растут так быстро.

По словам авторов исследования, одним из самых важных вопросов в астрофизике является то, как Вселенная создала первое поколение черных дыр. RACS J0320-35 может помочь найти ответ на этот вопрос.

