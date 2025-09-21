Чи справді стародавні єгиптяни встановлювали міни-пастки в пірамідах: учені дали відповідь

Стародавні єгиптяни не хотіли, щоб грабіжники вкрали скарби з пірамід і вигадували різні способи для захисту гробниць фараонів.

Неясно, звідки виникла ідея мін-пасток всередині єгипетських пірамід. Гробниці з мінами-пастками іноді зображувалися у фільмах і відеоіграх. Але, схоже, стародавні єгиптяни не використовували міни-пастки, як-от ями з шипами або мотузкові пастки, які могли б залишити грабіжника висіти долілиць головою. І все ж існували інші методи захисту пірамід від грабіжників, пише Live Science.

Стародавні єгиптяни вживали низку заходів для захисту пірамід від грабіжників. Але чи використовували вони для цього міни-пастки? Єгиптолог Рег Кларк каже, що ні. Хоча такі методи захисту могли ускладнити процес розграбування пірамід.

Єгиптолог Рольф Красс також каже, що вченим нічого невідомо про міни-пастки всередині єгипетських пірамід. За словами вченого, міни-пастки не були б ефективним засобом захисту пірамід від грабіжників. За словами Красса, грабіжники пірамід працювали великими групами, і міна-пастка не змогла б зловити всіх. Замість цього будівельники пірамід використовували цілу низку архітектурних засобів, щоб запобігти розграбуванню.

За словами Кларка, однією з причин будівництва пірамід у Стародавньому Єгипті був захист місця останнього спочинку фараона. До того, як були побудовані піраміди, фараонів ховали в гробницях, відомих як мастаба. Це прямокутні споруди з плоскими дахами і похилими всередину стінами. Туди було легше проникнути. А грабіжникам пірамід доводилося рити набагато глибші тунелі в пірамідах або під ними, щоб дістатися до похоронної камери фараона.

"Величезна маса і властивості міцних матеріалів, з яких була виготовлена верхня частина піраміди, забезпечували високий рівень захисту внутрішнього простору", — каже Кларк.

Стародавні єгиптяни вживали низку заходів для захисту пірамід від грабіжників Фото: Wikipedia

Після поховання фараона проходи в піраміді і входи в неї перекривалися. У піраміді Хеопса є проходи, які не ведуть у похоронну камеру фараона, але їхнє точне призначення незрозуміле. Можливо, їх створили, щоб обдурити грабіжників.

За слова єгиптологів, перекриття проходів у пірамідах становили небезпеку для грабіжників. У цьому переконалися археологи під час дослідження деяких пірамід, коли стеля проходів раптово падала.

Єгиптолог Девід Іен Лайтбоді каже, що для захисту пірамід від грабіжників єгиптяни використовували розсувні кам'яні блоки, щоб перекривати похоронні камери.

До того, як було побудовано піраміди, фараонів ховали в гробницях, відомих як мастаба Фото: Ernesto Graf - CC BY-SA 2.0

Незважаючи на ці заходи, захист часто не спрацьовував. Багато пірамід, включно з пірамідою Хеопса, були розграбовані ще за часів Стародавнього Єгипту понад 3000 років тому. Деякі піраміди були розграбовані в період між 500 і 1500 роками нашої ери.

За часів XVIII династії (приблизно з 1550 до 1295 року до н. е.) єгиптяни припинили будівництво пірамід і стали ховати фараонів у Долині царів, що, можливо, полегшувало охорону гробниць. І все ж більшість гробниць у Долині царів також були розграбовані.

За словами вчених, однією з найсерйозніших небезпек для грабіжників пірамід було покарання в разі затримання. Згідно з давніми текстами, за пограбування піраміди відрізали вуха і ніс, а потім садили на кілок.

