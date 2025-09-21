Действительно ли древние египтяне устанавливали мины-ловушки в пирамидах: ученые дали ответ

Древние египтяне не хотели, чтобы грабители украли сокровища из пирамид и придумывали разные способы для защиты гробниц фараонов.

Неясно, откуда возникла идея мин-ловушек внутри египетских пирамид. Гробницы с минами-ловушками иногда изображались в фильмах и видеоиграх. Но, похоже, древние египтяне не использовали мины-ловушки, такие как ямы с шипами или веревочные силки, которые могли бы оставить грабителя висеть вниз головой. И все же существовали другие методы защиты пирамид от грабителей, пишет Live Science.

Древние египтяне принимали ряд мер для защиты пирамид от грабителей. Но использовали ли они для этого мины-ловушки? Египтолог Рег Кларк говорит, что нет. Хотя такие методы защиты могли усложнить процесс разграбления пирамид.

Египтолог Рольф Красс также говорит, что ученым ничего неизвестно о минах-ловушках внутри египетских пирамид. По словам ученого, мины-ловушки не были бы эффективным средством защиты пирамид от грабителей. По словам Красса, грабители пирамид работали большими группами, и мина-ловушка не смогла бы поймать всех. Вместо этого строители пирамид использовали целый ряд архитектурных средств, чтобы предотвратить разграбление.

По словам Кларка, одной из причин строительства пирамид в Древнем Египте была защита места последнего упокоения фараона. До того, как были построены пирамиды, фараонов хоронили в гробницах, известных как мастаба. Это прямоугольные сооружения с плоскими крышами и наклонными внутрь стенами. Туда было легче проникнуть. А грабителям пирамид приходилось рыть гораздо более глубокие туннели в пирамидах или под ними, чтобы добраться до погребальной камеры фараона.

"Огромная масса и свойства прочных материалов, из которых была изготовлена ​​верхняя часть пирамиды, обеспечивали высокий уровень защиты внутреннего пространства", — говорит Кларк.

Древние египтяне принимали ряд мер для защиты пирамид от грабителей Фото: Wikipedia

После захоронения фараона проходы в пирамиде и входы в нее перекрывались. В пирамиде Хеопса есть проходы, которые не ведут в погребальную камеру фараона, но их точное назначение неясно. Возможно, их создали, чтобы обмануть грабителей.

По слова египтологов, перекрытия проходов в пирамидах представляли собой опасность для грабителей. В этом убедились археологи во время исследования некоторых пирамид, когда потолок проходов внезапно падал.

Египтолог Дэвид Иэн Лайтбоди говорит, что для защиты пирамид от грабителей египтяне использовали раздвижные каменные блоки, чтобы перекрывать погребальные камеры.

До того, как были построены пирамиды, фараонов хоронили в гробницах, известных как мастаба Фото: Ernesto Graf - CC BY-SA 2.0

Несмотря на эти меры, защита часто не срабатывала. Многие пирамиды, включая пирамиду Хеопса, были разграблены еще во времена Древнего Египта более 3000 лет назад. Некоторые пирамиды были разграблены в период между 500 и 1500 годами нашей эры.

Во времена XVIII династии (примерно с 1550 по 1295 год до н. э.) египтяне прекратили строительство пирамид и стали хоронить фараонов в Долине царей, что, возможно, облегчало охрану гробниц. И все же большинство гробниц в Долине царей также были разграблены.

По словам ученых, одной из самых серьезных опасностей для грабителей пирамид было наказание в случае поимки. Согласно древним текстам, за ограбление пирамиды отрезали уши и нос, а затем садили на кол.

