Неожиданное открытие: это глубоководное животное борется с ядом с помощью яда (фото)

Эти черви, состоящие на 1% из мышьяка, встречаются только в самых горячих гидротермальных источниках в западной части Тихого океана. Ученые раскрыли секрет их удивительного процветания в очень опасной токсичной среде.

Related video

Животные, которые живут в океанах на глубине в несколько километров, хорошо приспособились к жизни в экстремальных условиях. Червь вида Paralvinella hessleri не является исключением. Ученые выяснили, что этот червь выживает в условиях высокой концентрации токсичных химических веществ, таких как мышьяк, вырабатывая собственный яд. Исследование опубликовано в журнале PLOS Biology, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Черви вида Paralvinella hessleri относятся к семейству Alvinellidae. Это группа небольших трубчатых червей, которые приспособились к жизни в одних из самых неблагоприятных для жизни условиях на нашей планете.

Черви Paralvinella hessleri живут только в самых горячих гидротермальных источниках в западной части Тихого океана на глубине в несколько километров. Они достигают длины примерно 2 см и живут в защитных трубках, прикрепленных к верхней части гидротермальных источников. Это единственные известные животные, которые способны размножаться и создавать колонии в кислых, богатых металлами зонах гидротермальных источников, где температура может достигать 320 градусов Цельсия.

Как выяснили ученые, у этих существ ест необычная способность, которая позволяет им выжить в условиях высокой концентрации токсичного мышьяка в гидротермальных источниках. У людей воздействие мышьяка вызывает серьезные проблемы со с здоровьем, включая рак и неврологические расстройства. Но черви Paralvinella hessleri превращает эту опасность в защиту. Как показало исследование, черви накапливают мышьяк в клетках кожи, и это токсичное вещество вступает в реакцию с сульфидом из жидкостей гидротермальных источников. В результате возникает менее вредное, но токсичное вещество аурипигмент.

Червь вида Paralvinella hessleri Фото: Live Science

Это яркое желто-оранжевое вещество, когда-то использовали художники в качестве пигмента, пока не стала очевидной его токсичность. Черви Paralvinella hessleri, которые имеют желто-оранжевый окрас благодаря аурипигменту, могут накапливать столько мышьяка, что он составляет почти 1% от массы тела существа.

Ученые, которые открыли стратегию выживания червей в смертельно опасной среде назвали ее борьбой с ядом с помощью яда. По словам исследователей, когда они увидели червей с помощью глубоководного аппарата, они очень удивились.

Авторы говорят, что ярко-желтые черви были непохожи ни на что, что они когда-либо видели, ведь они хорошо выделялись на фоне темного ландшафта гидротермальных источников. Ученые говорят, что было трудно поверить в то, что какое-либо животное может выжить, и тем более процветать в такой токсичной среде. Но теперь понятно, каким образом эти черви выживают там.

Как уже писал Фокус, вблизи Гавайских островов исследователи обнаружили новый вид кораллов. Он поразил их своим необычным видом — и благодаря этому получил и необычное имя.

Также Фокус писал о том, кто на самом деле первым увидел Луну в телескоп. Из-за того, что Галилео Галилей опубликовал свои наблюдения за Луной, его долгое время считали первым ученым, который увидел спутник Земли в телескоп. Но он был не первым.