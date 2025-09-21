Несподіване відкриття: ця глибоководна тварина бореться з отрутою за допомогою отрути (фото)

Ці черв'яки, що складаються на 1% з миш'яку, зустрічаються тільки в найгарячіших гідротермальних джерелах у західній частині Тихого океану. Вчені розкрили секрет їхнього дивовижного процвітання в дуже небезпечному токсичному середовищі.

Related video

Тварини, які живуть в океанах на глибині в кілька кілометрів, добре пристосувалися до життя в екстремальних умовах. Черв'як виду Paralvinella hessleri не є винятком. Вчені з'ясували, що цей черв'як виживає в умовах високої концентрації токсичних хімічних речовин, таких як миш'як, виробляючи власну отруту. Дослідження опубліковано в журналі PLOS Biology, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Черв'яки виду Paralvinella hessleri належать до сімейства Alvinellidae. Це група невеликих трубчастих черв'яків, які пристосувалися до життя в одних із найнесприятливіших для життя умов на нашій планеті.

Черв'яки Paralvinella hessleri живуть тільки в найгарячіших гідротермальних джерелах у західній частині Тихого океану на глибині в кілька кілометрів. Вони досягають довжини приблизно 2 см і живуть у захисних трубках, прикріплених до верхньої частини гідротермальних джерел. Це єдині відомі тварини, які здатні розмножуватися і створювати колонії в кислих, багатих на метали зонах гідротермальних джерел, де температура може досягати 320 градусів Цельсія.

Як з'ясували вчені, у цих істот є незвичайна здатність, яка дає їм змогу вижити в умовах високої концентрації токсичного миш'яку в гідротермальних джерелах. У людей вплив миш'яку спричиняє серйозні проблеми зі здоров'ям, включно з раком і неврологічними розладами. Але черв'яки Paralvinella hessleri перетворюють цю небезпеку на захист. Як показало дослідження, черв'яки накопичують миш'як у клітинах шкіри, і ця токсична речовина вступає в реакцію з сульфідом із рідин гідротермальних джерел. У результаті виникає менш шкідлива, але токсична речовина аурипігмент.

Хробак виду Paralvinella hessleri Фото: Live Science

Цю яскраву жовто-помаранчеву речовину колись використовували художники як пігмент, поки не стала очевидною її токсичність. Черв'яки Paralvinella hessleri, які мають жовто-помаранчеве забарвлення завдяки аурипігменту, можуть накопичувати стільки миш'яку, що він становить майже 1% від маси тіла істоти.

Вчені, які відкрили стратегію виживання черв'яків у смертельно небезпечному середовищі назвали її боротьбою з отрутою за допомогою отрути. За словами дослідників, коли вони побачили черв'яків за допомогою глибоководного апарату, вони дуже здивувалися.

Автори кажуть, що яскраво-жовті черв'яки були несхожі ні на що, що вони коли-небудь бачили, адже вони добре виділялися на тлі темного ландшафту гідротермальних джерел. Вчені кажуть, що було важко повірити в те, що будь-яка тварина може вижити, і тим паче процвітати в такому токсичному середовищі. Але тепер зрозуміло, яким чином ці черв'яки виживають там.

Як уже писав Фокус, поблизу Гавайських островів дослідники виявили новий вид коралів. Він вразив їх своїм незвичайним виглядом — і завдяки цьому отримав і незвичайне ім'я.

Також Фокус писав про те, хто насправді першим побачив Місяць у телескоп. Через те, що Галілео Галілей опублікував свої спостереження за Місяцем, його довгий час вважали першим ученим, який побачив супутник Землі в телескоп. Але він був не першим.