"Звездные войны" на дне океана: ученые открыли новый коралл и назвали его Чубаккой (фото)

Вблизи Гавайских островов исследователи обнаружили новый вид кораллов. Он поразил их своим необычным видом — и благодаря этому получил и необычное имя.

Новый вид нарекли Чубаккой — ведь этот персонаж "Звездных войн" прославился своей пушистостью, пишет iflscience.com. Так же выглядит и коралл. "Первый взгляд на него был незабываемым, — вспоминает почетный профессор Университета Гавайских островов Маноа Лес Уотлинг, — его длинные, гибкие ветви и форма сразу напомнили мне Чубакку".

Новый коралл Iridogorgia chewbacca Фото: University of Hawaii at Mānoa

Интересно, что характерный "пух" как раз и является ветвями коралла, отходящими от его "тела". Коралл принадлежит к роду Iridogorgia — это группа глубоководных кораллов, известных именно своими длинными спиралевидными структурами. Кстати, такие кораллы ученые встречали и вблизи Марианской впадины — самого глубоководного среди всех известных водных географических объектов.

Как и все кораллы, иридогоргии на самом деле являются колониями тысяч маленьких полипов. Они живут и работают вместе, образуя одну большую структуру. Некоторые кораллы даже собираются в "стаи", но что касается "Чубакки", то он скорее индивидуалист: обычно он растет в одиночестве, а его пушистые ветви стелются по океанскому дну.

Кроме "Чубакки" (Iridogorgia chewbacca, если придерживаться научной терминологии), то, кроме него, исследователи океана обнаружили и еще один новый вид кораллов, который получил название Iridogorgia curva.

Также Фокус сообщал, что на морское дно опустили "чемодан с микроскопом". Теперь ученые надеются, что смогут наконец-то разгадать скрытую биологию кораллов.

Ранее стало известно, что 84% коралловых рифов пострадали из-за худшего случая обесцвечивания на Земле за всю историю. Причиной такого беспрецедентного события исследователи назвали антропогенный кризис.