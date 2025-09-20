"Зоряні війни" на дні океану: вчені відкрили новий корал та назвали його Чубаккою (фото)

Поблизу Гавайських островів дослідники виявили новий вид коралів. Він вразив їх своїм незвичайним виглядом – і завдяки цьому отримав і незвичайне ім’я.

Новий вид нарекли Чубаккою – адже цей персонаж "Зоряних воєн" прославився своєю пухнастістю, пише iflscience.com. Так само виглядає і корал. "Перший погляд на нього був незабутнім, – згадує почесний професор Університету Гавайських островів Маноа Лес Вотлінґ, – його довгі, гнучкі гілки та форма одразу нагадали мені Чубакку".

Новий корал Iridogorgia chewbacca Фото: University of Hawaii at Mānoa

Цікаво, що характерний "пух" якраз і є гілками коралу, що відходять від його "тіла". Корал належить до роду Iridogorgia – це група глибоководних коралів, відомих саме своїми довгими спіралеподібними структурами. До речі, такі коралі вчені зустрічали й поблизу Маріанської западини – найглибоководнішого серед всіх відомих водних географічних об'єктів.

Як і всі корали, іридогоргії насправді є колоніями тисяч маленьких поліпів. Вони живуть і працюють разом, утворюючи одну велику структуру. Деякі корали навіть збираються у "зграї", але щодо "Чубакки", то він радше індивідуаліст: зазвичай він росте на самоті, а його пухнасті гілки стеляться океанським дном.

Крім "Чубакки" (Iridogorgia chewbacca, якщо дотримуватися наукової термінології), то, крім нього, дослідники океану виявили й ще один новий вид коралів, який отримав назву Iridogorgia curva.

Також Фокус повідомляв, що на морське дно опустили "валізу з мікроскопом". Тепер вчені сподіваються, що зможуть нарешті розгадати приховану біологію коралів.

Раніше стало відомо, що 84% коралових рифів постраждали через найгірший випадок знебарвлення на Землі за всю історію. Причиною такої безпрецедентної події дослідники назвали антропогенну кризу.