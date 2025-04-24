Найгірший випадок знебарвлення на Землі за всю історію: постраждали 84% коралових рифів (відео)

Результати нового дослідження показують, що безпрецедентний епізод знебарвлення коралів уже поширився на більшу частину всіх коралових рифів Землі. Причиною цієї безпрецедентної події називають антропогенну кризу.

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Про це пише Science Alert.

Глобальне знебарвлення коралів почалося 2023 року і вже переросло в наймасштабніше та найінтенсивніше за всю історію спостережень, зачепило рифи в Тихому, Індійському та Атлантичному океанах. Унаслідок знебарвлення корали стають примарно-білими через тепловий стрес, а світовий океан за останні два роки потеплішав до історичного максимуму. Вчені вважають, що основною причиною кризи стали антропогенні викиди парникових газів, які нещадно нагрівають планету.

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На щастя, рифи все ще можуть відновитися після травми, однак, за словами вчених, вікно для відновлення коралових рифів стає дедалі коротшим, у міру того, як нагрівається океан. За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), у деяких регіонах умови стали настільки екстремальними, що призвели до багатовидової або майже повної загибелі коралових рифів. Останній епізод виявився настільки серйозним і тривалим, що навіть найбільш стійкі корали постраждали.

Знебарвлення коралів відбувається, коли корали витісняють водорості, які забезпечують не тільки характерний колір рифів, а й також є для них джерелом їжі та поживних речовин. У результаті коралові рифи стають дедалі вразливішими перед хворобами, а зрештою і зовсім можуть загинути.

Дані спостережень вказують на те, що живий кораловий покрив за останні 70 років скоротився вдвічі через зміну клімату і шкоду навколишньому середовищу. Вчені прогнозують, що при потеплінні на 1,5 °C близько 70-90% коралових рифів у світі можуть зникнути — катастрофічна перспектива для людей і планети.

Зазначимо, що коралові рифи підтримують не тільки морське життя, а й сотні мільйонів людей, що живуть у прибережних спільнотах. По суті, коралові рифи надають людям їжу, захист від штормів, а також є засобом для існування коштом рибальства і туризму.

Уперше масове знебарвлення було помічене вченими на початку 1980-х років і сьогодні є одним із найвідоміших і найпомітніших наслідків неухильного підвищення температури океану, спричиненого глобальним потеплінням Землі.

Остання подія знебарвлення коралів є четвертою і найбільшою сьогодні та другою за десятиліття, перевищивши рекордну площу, якої торкнувся останній епізод 2014-2017 років. Дані вказують на те, що з січня 2023 по квітень 2025 року тепловий стрес торкнувся вже 83,7% всієї площі коралових рифів у світі.

Учені прогнозують, що поріг у 1,5 °C може бути подоланий на початку наступного десятиліття. За 2 °C майже всі корали зникнуть.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли гігантський кораловий риф, який перевернув їхні уявлення про океан.