Один із найбільш значущих рифів планети має вигляд як поверхня Місяця: вчені стривожені (відео)

Учені показали нові відео масового знебарвлення одного з найбільш "незайманих" коралових рифів у світі — він у біді.

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Дайвери на рифі Нінгалу в Західній Австралії записали кадри, більше схожі на поверхню Місяця, ніж на здоровий кораловий риф. Відео та фото опублікувало Австралійське товариство охорони морського середовища (AMCS), яке закликало уряд штату і федеральний уряд розкрити, як вони планують захистити один із найбільш екологічно значущих рифів планети, пише IFLScience.

Дослідники схвильовані тим, що для більшої частини рифу насправді може бути вже надто пізно — є ймовірність, що більшість коралів загине протягом наступних кількох тижнів.

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Коралові рифи залежать від симбіозу між самим коралом і лінофлагеллятами, які використовують сонячне світло для виробництва цукрів, що вони надають коралу в обмін на захист і місце для зростання. Коли корали піддаються стресу вище певного рівня, вони витісняють динофлагеллятів, втрачаючи при цьому свій колір.

Попри те, що знебарвлені корали можуть виглядати мертвими, вони насправді можуть відновитися. Однак якщо умови, що спричиняють стрес, триватимуть понад кілька тижнів, корали загинуть. У гарний рік для заселення личинок коралів види, що швидко зростають, можуть відновитися протягом декількох місяців, але для видів, що зростають повільно і відіграють вирішальну роль у здоров'ї екосистеми рифа, великі події знебарвлення мають довгострокові наслідки.

Спостереження показують, що більшість коралових рифів у світі насправді страждають від стресу через низку причин:

забруднення;

надмірний вилов риби;

стік поживних речовин до прилеглих ферм.

Риф Нінгалу розташований у малонаселеному районі північної Західної Австралії і до цього моменту йому вдавалося уникнути більшості загроз. Але корали мають вузький діапазон температур, у якому вони можуть жити, а зміна клімату проникає в усі куточки Землі.

Знебарвлення широко поширене в затоці Туркьюз, популярній частині рифа Фото: Sara Morgillo/AMCS

Раніше вчені вже попереджали, що цього року Нінгалу можуть виникнути проблеми: крім рекордних температур 2024 року, північний захід Західної Австралії зазнав області надзвичайно гарячої води, яка призвела до величезної загибелі риби в Пілбарі, на північ від Нінгалу. Потім течія Ліувіна принесла її в Нінгалу, місце, яке туристична влада називає "блискучою перлиною в короні Західної Австралії".

Нінгалу відомий як одне з небагатьох місць, де китові акули підходять близько до берега, дозволяючи людям плавати поблизу. Кораловий риф також відвідують горбаті кити, черепахи та манти. Однак тепер науковці схвильовані станом коралового рифу. За словами директора AMCS WA Пола Гембліна, знебарвлення в Нінгалу — ненормальне і потребує негайного втручання.

Раніше Фокус писав про найбільший і найглибоководніший кораловий риф у світі: жоден промінь сонця не досягає його.