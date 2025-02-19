Один из самых значимых рифов планеты выглядит как поверхность Луны: ученые встревожены (видео)

Ученые показали новые видео массового обесцвечивания одного из самых "нетронутых" коралловых рифов в мире — он в беде.

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Дайверы на рифе Нингалу в Западной Австралии записали кадры, больше похожие на поверхность Луны, чем на здоровый коралловый риф. Видео и фото были опубликованы Австралийским обществом охраны морской среды (AMCS), которое призвало правительство штата и федеральное правительство раскрыть, как они планируют защитить один из самых экологически значимых рифов планеты, пишет IFLScience.

Исследователи взволнованы тем, что для большей части рифа на самом деле может быть уже слишком поздно — есть вероятность, что большинство кораллов погибнет в течение следующих нескольких недель.

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Коралловые рифы зависят от симбиоза между самим кораллом и линофлагеллятами, использующими солнечный свет для производства сахаров, которые они предоставляют кораллу в обмен на защиту и место для роста. Когда кораллы подвергаются стрессу выше определенного уровня, они вытесняют динофлагеллятов, теряя при этом свой цвет.

Несмотря на то, что обесцвеченные кораллы могут выглядеть мертвыми, они на самом деле могут восстановиться. Однако если условия, вызывающие стресс, будут длиться более нескольких недель, кораллы погибнут. В хороший год для заселения личинок кораллов быстрорастущие виды могут восстановиться в течение нескольких месяцев, но для медленнорастущих видов, которые играют решающую роль в здоровье экосистемы рифа, крупные события обесцвечивания имеют долгосрочные последствия.

Наблюдения показывают, что большинство коралловых рифов в мире на самом деле страдают от стресса по ряду причин:

загрязнение;

чрезмерный вылов рыбы;

сток питательных веществ в близлежащих ферм.

Риф Нингалу расположен в малонаселенном районе северной Западной Австралии и до этого момента ему удавалось избежать большинства угроз. Но у кораллов узкий диапазон температур, в котором они могут жить, а изменение климата проникает во все уголки Земли.

Обесцвечивание широко распространено в заливе Туркьюз, популярной части рифа Фото: Sara Morgillo/AMCS

Ранее ученые уже предупреждали, что в этом году Нингалу могут возникнуть проблемы: помимо рекордных температур в 2024 году, северо-запад Западной Австралии испытал область чрезвычайно горячей воды, которая привела к огромной гибели рыбы в Пилбаре, к северу от Нингалу. Затем течение Лиувина принесло ее в Нингалу, место, которое туристические власти называют "сверкающей жемчужиной в короне Западной Австралии".

Нингалу известен как одно из немногих мест, где китовые акулы подходят близко к берегу, позволяя людям плавать вблизи. Коралловый риф также посещают горбатые киты, черепахи и манты. Однако теперь ученые взволнованы состоянием кораллового рифа. По словам директор AMCS WA Пола Гэмблина, обесцвечивание в Нингалу — ненормально и требует незамедлительного вмешательства.

Ранее Фокус писал о самом крупном и глубоководном коралловом рифе в мире: ни один луч солнца не достигает его.