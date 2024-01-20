Найбільший і глибоководний кораловий риф у світі: жоден промінь сонця не досягає його (відео)

Нещодавно виявлений кораловий риф також є найглибоководнішим у світі — він розташований у сутінковій зоні, куди не проникають сонячні промені.

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Океан покриває близько 70% поверхні Землі, але все ще залишається маловивченим: дослідники вважають, що ми змогли вивчити лише 5% світового океану, тоді як 95% їхньої площі все ще залишаються маловивченими, пише IFLScience.

У результаті глибоководних занурень вчені раз у раз виявляють все нові й нові сюрпризи. Цього разу команда Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) виявила дещо незвичне і величезне в сутінковій зоні океану. Під час місії вчені помітили цілий морський пейзаж із холодноводних коралових рифів, які досі вислизали від дослідників біля південно-східного узбережжя США.

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Раніше вчені вважали, що більша частина плато Блейка являє собою малонаселену територію з м'якими відкладеннями. І це при тому, що останні 10 років вчені раз у раз проводили системне картування місцевості. За словами керівника операції NOAA Ocean Exploration Кейсі Кантвелла, їм неймовірно пощастило виявити найбільший і глибоководний кораловий риф у світі.

Під час дослідження вчені використовували дані багатопроменевого гідролокаційного картування, а також підводних занурень у цьому районі, відомому як плато Блейка, розташованому приблизно за 161 км від південно-східного узбережжя Штатів.

Проаналізувавши дані, вчені ідентифікували понад 83 908 окремих піків коралових пагорбів, у результаті найбільший у світі кораловий риф отримав назву "Мільйон курганів". Рифове середовище складається з майже безперервних коралових курганів завдовжки до 500 км і завширшки близько 110 км, водночас центральна частина кургану височіє на 42 км, а її ширина становить близько 254 км.

Виявлений кораловий риф став не тільки найбільшим, а й найглибоководнішим у світі, оскільки розташований у сутінковій зоні океану — на глибині від 200 до 1000 метрів, куди не проникають сонячні промені. Температура води тут становить лише 4°C, в результаті місцеві корали фільтрують поживні речовини з навколишнього морського середовища.

За словами менеджера з картографічних операцій Ocean Exploration Trust і провідного автора дослідження, доктора Дерека Сауерса, близько 75% світового океану досі не нанесено на мапу в жодних деталях. Однак багато організацій по всьому світу працюють над тим, щоб розширити наші пізнання щодо земних океанів. Саме тому, на думку вчених, нове відкриття таке важливе для нашого розуміння океанських систем і світового океану загалом.

Раніше Фокус писав про те, що насправді ховається під товщею води земних океанів.