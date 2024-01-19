Вічна загадка. Що насправді ховається під товщею води земних океанів (фото)

Дослідники показали на графіку, як влаштований світовий океан і що таїться в його найглибших і найтемніших частинах.

Related video

Світовий океан займає майже 70% поверхні Землі, проте вчені досі впевнені, що сьогодні нам більше відомо про Червону планету, ніж про те, що ховається під товщею води в найтемніших і найглибших куточках океану, пише Daily Mail.

Раніше вчені навіть намагалися скласти карту морського дна світового океану, проте поки що їм не вдалося відтворити й чверті від загальної площі. Зрештою науковці визнають, що сьогодні нам загалом надто мало відомо про наші земні океани.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, сьогодні вченим вдалося вивчити лише близько 5% світового океану, це означає, що 95% все ще залишаються загадкою. І все ж дослідники склали графіку, що дає змогу зазирнути в найглибші ділянки океану і подивитися, що ховається під поверхнею.

Дослідники зазначають, що світовий океан умовно розділений на кілька зон залежно від глибини:

епіпелагічну;

мезопелагічну;

батипелагічну;

абіссопелагічну;

хадальпелагічну.

Сонячні промені здатні проникати лише до початку батипелагічної зони, що знаходиться на глибині 1000 метрів під поверхнею. Усе, що знаходиться за межами цієї зони, по суті, потрапляє в максимально відразливі умови: низькі температури, повна темрява та екстремальний тиск. У таких умовах здатні вижити лише найбільш адаптовані тварини.

Графіка найглибших частин океану Фото: Daily Mail

Графіка найглибших частин океану Фото: Daily Mail

Утім, дослідження показують, що в океані мешкає безліч істот, причому багато хто з них дійсно зміг адаптуватися до цих умов. Наприклад, поблизу жолоба Ідзу-Огасавара на південь від Японії вчені виявили величезну різноманітність життя.

Інші дослідження вже показали, що дивовижні морські гіганти, кашалоти, здатні пірнати на глибину понад 2000 метрів у пошуках здобичі. Занурюючись у найтемніші та найхолодніші глибини океану, кашалоти полюють на глибоководних кальмарів.

Найглибоководнішою істотою з усіх, що коли-небудь вдавалося виявити людині, є равлик — раніше дослідники виявили його, який блукає на глибині 8300 метрів. До слова, вченим також вдалося досягти найглибшої точки океану — Безодні Челленджера, розташованої на глибині 10 28 метрів у Маріанській западині.

Раніше Фокус писав про те, що вчені попереджають, що майбутнє Сутінкової зони океану висить на волосині.