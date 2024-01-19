Вечная загадка. Что на самом деле скрывается под толщей воды земных океанов (фото)
Исследователи показали на графике, как устроен мировой океан и что таится в его самых глубоких и темных частях.
Мировой океан занимает почти 70% поверхности Земли, однако ученые до сих пор уверены, что сегодня нам больше известно о Красной планете, чем о том, что скрывается под толщей воды в самых темных и глубоких уголках океана, пишет Daily Mail.
Ранее ученые даже пытались составить карту морского дна мирового океана, однако пока им не удалось воспроизвести и четверти от общей площади. В конце концов ученые признают, что сегодня нам в целом слишком мало известно о наших земных океанах.
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По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, сегодня ученым удалось изучить лишь около 5% мирового океана, это значит, что 95% все еще остаются загадкой. И все же исследователи составили графику, позволяющую заглянуть в самые глубокие участки океана и посмотреть, что скрывается под поверхностью.
Исследователи отмечают, что мировой океан условно разделен на несколько зон в зависимости от глубины:
- эпипелагическую;
- мезопелагическую;
- батипелагическую;
- абиссопелагическую;
- хадальпелагическую.
Солнечные лучи способны проникать лишь до начала батипелагической зоны, находящейся на глубине 1000 метров под поверхностью. Все, что находится за пределами этой зоны, по сути, попадает в максимально отталкивающие условия: низкие температуры, полная темнота и экстремальное давление. В таких условиях способны выжить лишь самые адаптированные животные.
Впрочем, исследования показывают, что в океане обитает множество существ, причем многие из них действительно смогли адаптироваться к этим условиям. Например, вблизи желоба Идзу-Огасавара к югу от Японии ученые обнаружили огромное разнообразие жизни.
Другие исследования уже показали, что удивительные морские гиганты, кашалоты, способны нырять на глубину более 2000 метров в поисках добычи. Погружаясь в самые темные и холодные глубины океана, кашалоты охотятся на глубоководных кальмаров.
Самым глубоководным существом из всех, что когда-либо удавалось обнаружить человеку является улитка — ранее исследователи обнаружили ее, бродящей на глубине 8300 метров. К слову, ученым также удалось достигнуть самой глубокой точки океана — Бездны Челленджера, расположенной на глубине 10 28 метров в Марианской впадине.
Ранее Фокус писал о том, что ученые предупреждают, что будущее Сумеречной зоны океана висит на волоске.