Худший случай обесцвечивания на Земле за всю историю: пострадали 84% коралловых рифов (видео)

Результаты нового исследования показывают, что беспрецедентный эпизод обесцвечивания кораллов уже распространился на большую часть всех коралловых рифов Земли. Причиной этого беспрецедентного события называют антропогенный кризис.

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Об этом пишет Science Alert.

Глобальное обесцвечивание кораллов началось в 2023 году и уже переросло в самый масштабный и интенсивный за всю историю наблюдений, затронув рифы в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах. В результате обесцвечивания кораллы становятся призрачно-белыми из-за теплового стресса, а мировой океан за последние два года потеплел до исторического максимума. Ученые считают, что основной причиной кризиса стали антропогенные выбросы парниковых газов, беспощадно нагревающих планету.

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К счастью, рифы все еще могут восстановиться после травмы, однако, по словам ученых, окно для восстановления коралловых рифов становится все короче, по мере того, как нагревается океан. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в некоторых регионах условия стали настолько экстремальными, что привели к многовидовой или почти полной гибели коралловых рифов. Последний эпизод оказался настолько серьезным и продолжительным, что даже наиболее стойкие кораллы пострадали.

Обесцвечивание кораллов происходит, когда кораллы вытесняют водоросли, обеспечивающие не только характерный цвет рифов, но также являются для них источником пищи и питательных веществ. В результате коралловые рифы становятся все более уязвимыми перед болезнями, а в конце концов и вовсе могут погибнуть.

Данные наблюдений указывают на то, что живой коралловый покров за последние 70 лет сократился вдвое из-за изменения климата и ущерба окружающей среде. Ученые прогнозируют, что при потеплении на 1,5 °C около 70–90% коралловых рифов в мире могут исчезнуть — катастрофическая перспектива для людей и планеты.

Отметим, что коралловые рифы поддерживают не только морскую жизнь, но также и сотни миллионов людей, живущих в прибрежных сообществах. По сути, коралловые рифы предоставляют людям еду, защиту от штормов, а также являются средством к существованию за счет рыболовства и туризма.

Впервые массовое обесцвечивание было замечено учеными в начале 1980-х годов и сегодня является одним из самых известных и заметных последствий неуклонного повышения температуры океана, вызванного глобальным потеплением Земли.

Последнее событие обесцвечивания кораллов является четвертым и крупнейшим на сегодняшний день и вторым за десятилетие, превысив рекордную площадь, затронутую в последний эпизод 2014–2017 годов. Данные указывают на то, что с января 2023 по апрель 2025 года тепловой стресс затронул уже 83,7% всей площади коралловых рифов в мире.

Ученые прогнозируют, что порог в 1,5 °C может быть преодолен в начале следующего десятилетия. При 2 °C почти все кораллы исчезнут.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли гигантский коралловый риф, который перевернул их представления об океане.