Самый древний пирог испекли 4200 лет назад в Древнем Египте: какие ингредиенты использовали

Самый древний пирог в мире был испечен около 4200 лет назад в Древнем Египте. Его нашли в гробнице одного из высокопоставленных древнеегипетских чиновников.

По словам археологов, древний пирог состоит из двух пшеничных лепешек шириной 10 см, между которыми была прослойка с молоком, медом и кунжутом, пишет IFL Science.

Ученые говорят, что пирог сохранился до наших дней благодаря особому рецепту приготовления. Тесто для пирога помещали между двумя медными формами, которые плотно прилегали друг к другу. Это позволяло тесту нагреваться, но сохраняло его герметичность после выпекания.

«Формы предварительно разогревали на огне, а после выкладывали в него жидкое тесто, что приводило к образованию в нем пузырьков. По мере остывания пирога эти пузырьки лопались, создавая вакуум в форме. Из-за этого пирог буквально прилипал к металлу, что и позволило сохраниться ему до наших дней», - говорят эксперты из швейцарском музее еды в Алиментариуме.

Этот пирог испекли для члена правящей семьи в Древнем Египте.

Археологи нашли пирог в некрополе Меир, в гробнице принадлежавшей Пепьянху Среднему, визирю фараона Пепи II. Некоторые историки считают этого фараона – самым долгоправящим монархом в истории.

Похожие пироги и буханки хлеба предназначались для сопровождения усопших египтян в загробную жизнь. Последнее путешествие души считалось долгим и трудным, а еда должна была помощь умершим преодолеть этот путь.

