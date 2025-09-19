Найдавніший пиріг спекли 4200 років тому в Стародавньому Єгипті: які інгредієнти використовували

Найдавніший пиріг у світі було спечено близько 4200 років тому в Стародавньому Єгипті. Його знайшли в гробниці одного з високопоставлених давньоєгипетських чиновників.

За словами археологів, стародавній пиріг складається з двох пшеничних коржів завширшки 10 см, між якими був прошарок із молоком, медом і кунжутом, пише IFL Science.

Учені кажуть, що пиріг зберігся до наших днів завдяки особливому рецепту приготування. Тісто для пирога поміщали між двома мідними формами, які щільно прилягали одна до одної. Це дозволяло тісту нагріватися, але зберігало його герметичність після випікання.

"Форми попередньо розігрівали на вогні, а потім викладали в нього рідке тісто, що призводило до утворення в ньому бульбашок. У міру охолодження пирога ці бульбашки лопалися, створюючи вакуум у формі. Через це пиріг буквально прилипав до металу, що і дало змогу зберегтися йому до наших днів", — кажуть експерти зі швейцарського музею їжі в Аліментаріумі.

Цей пиріг спекли для члена правлячої сім'ї в Стародавньому Єгипті.

Археологи знайшли пиріг у некрополі Меїр, у гробниці, що належала Пеп'янху Середньому, візиру фараона Пепі II. Деякі історики вважають цього фараона — найдовгоправнішим монархом в історії.

Схожі пироги та буханки хліба призначалися для супроводу покійних єгиптян у загробне життя. Остання подорож душі вважалася довгою і важкою, а їжа мала допомогти померлим подолати цей шлях.

Нагадаємо, вчені знайшли залишки найстарішого каррі в Південно-Східній Азії. Дослідники також зазначають, що це найстаріше каррі, коли-небудь знайдене за межами Індії.