Жуткий эксперимент: врач попытался доказать существование души у людей и назвал ее вес

В ходе эксперимента умерли шесть человек, а также были специально убиты несколько собак. При этом врач утверждал, что смог узнать, сколько весит душа человека.

Related video

В 1907 году американский врач Дункан Макдугалл из Хаверхилла, штат Массачусетс, США, решил попытаться доказать существование души у людей. Для эксперимента ему понадобились умирающие люди и несколько собак, которые были для этого преднамеренно убиты. Хотя Макдугалл заявил о том, что ему удалось доказать существование души и даже получить ее массу, ученые опровергли результаты жуткого эксперимента, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Дункан Макдугалл считал, что душа человека имеет физическую массу, и поэтому ее можно определить с помощью весов. Врачи считал, что, когда душа покидает тело человека, то масса тела уменьшается, а значит разница между весом человека до смерти и в момент смерти, будет массой души, которая, вероятно, отправилась в рай.

Для проведения эксперимента Макдугалл построил специальную кровать, которая представляла собой большие весы. Врач нашел шесть добровольцев, которые были неизлечимо больными людьми, умирающими от туберкулеза. Эти люди были выбраны не случайно, ведь эти люди перед смертью находились в неподвижном состоянии, а значит весы должны были показать точный вес их тела до и после смерти.

Когда умирающего человека помещали на кровать, то показания весов устанавливались на нулевой отметке. Затем врач проводил наблюдение за изменением веса тела вплоть до самой смерти людей.

Как показал эксперимент, во время смерти одного из пациентов, его вес уменьшился на 21,3 грамма. Другие умершие люди потеряли в весе примерно до 20 граммов. Таким образом Макдугалл пришел к выводу, что доказал существование души и что она весит примерно 21 грамм.

Дункан Макдугалл Фото: Wikipedia

После этого врач решил провести контрольный эксперимент. Он взял 15 больных собак, некоторых он убил специально, ведь они медленно умирали, а затем поместил их на весы. Макдугалл утверждал, что у животных нет души, которую можно потерять, поэтому они не должны становиться легче после смерти. Действительно собаки не потеряли в весе после смерти, согласно измерениям врача.

Свои выводы Макдугалл опубликовал в местных газетах и даже в научном журнале. Но ученые сразу же разбили в пух и прах результаты странного эксперимента.

Результаты эксперимента Макдугала были ошибочными с самого начала из-за сомнительной методологии. Врач сам признавал, что было сложно точно определить момент смерти. Любое изменение веса, отмеченное у очень небольшой выборки пациентов, можно было списать на усиление потоотделения и испарение влаги, происходящее при повышении температуры тела вскоре после смерти, поскольку кровь больше не охлаждается в процессе циркуляции. Собаки же потеют, но в основном через лапы, а значит, потеря веса будет минимальной.

С другой стороны, люди не всегда умирают в неподвижном состоянии, а весы могли быть не такими точными, как предполагалось. В любом случае, Макдугалл долгое время подвергался насмешкам со стороны научного сообщества.

Этот врач не доказал существование души у человека, но вошел в историю как тот, кто наблюдал за умирающими людьми и убил собак ради сомнительной с научной точки зрения цели.

Как уже писал Фокус, ученые переписали один из главных законов физики. Физики совершили прорыв в применении первого закона термодинамики к сложным системам. Этот закон является одним из главных в физике, но долгое время он не мог описать системы, находящиеся вне термодинамического равновесия.

Также Фокус писал о том, что археологи обнаружили 1600-летний клад монет в сложной системе туннелей под Галилеей. Эти монеты, вероятно, были спрятаны во время последнего восстание евреев против римлян.