Последнее восстание евреев против римлян: обнаружен уникальный 1600-летний клад монет (фото)

Археологи обнаружили в сложной системе туннелей под Галилеей древний клад монет, которые, вероятно, были спрятаны во время восстания, о котором сохранилось мало информации.

Израильские археологи обнаружили в Галилее, исторической области на севере Израиля, 22 уникальные медные монеты. Этот клад монет находился системе туннелей, которые использовали евреи в качестве укрытия во времена последнего еврейского восстания против Римской империи. Возраст монет оценивается в более, чем 1600 лет. Детальное исследование клада монет будет опубликовано в следующем номере журнала Israel Numismatic Research, пишет Live Science.

Археологи обнаружили 22 медные монеты в яме внутри комплекса туннелей глубоко под поселением Хукок. Эти туннели евреи использовали в качестве укрытия во время двух восстаний против Римской империи: Великого восстания или Первой Иудейской войны (66–73 гг. н. э.) и восстания Бар-Кохбы (132–135 гг. н. э.). Но ученые выяснили, что возраст монет не совпадает с временем, когда происходили эти события.

Как показало исследование, на монетах изображены римские императоры Констанций II (правил с 337 по 361 г. н. э.) и Констант I (правил с 337 по 350 г. н. э.). Эти даты указывают на то, что монеты были спрятаны во время восстания Галла (351–352 г. н. э.). Это еще одно восстание евреев против Римской империи, которое стало последним еврейским восстанием против римлян, говорят археологи из Израильского управления древностей. При этом данное восстание часто недооценивают по сравнению с двумя более известными предыдущими восстаниями.

Фото: Live Science

Восстание Галла названо в честь Констанция Галла, государственного деятеля, правившего восточными провинциями Римской империи при римском императоре Констанции II. Это восстание не увенчалось успехом, и римляне сожгли и разрушили многие города еврейского народа.

По словам археологов, обнаруженный клад монет указывает на то, что даже спустя сотни лет после того, как были созданы подземные туннели, их использовали повторно. Ученые предполагают, что клад монет был оставлен в туннелях во время восстания Галла, о котором имеет очень мало информации.

Туннели и подземные помещения, известные как тайник Хукок, позволяли евреям прятаться и совершать повседневные религиозные обряды, скрываясь от римлян, говорят ученые.

По словам археологов, похоже, люди, которые создали клад, тщательно спланировали место хранения монет, надеясь забрать их, когда угроза их жизни исчезнет. Но никто так и не вернулся за этими монетами, и они пролежали в яме более 1600 лет.

