Возраст 2200 лет: в Иерусалиме найдена редкая золотая монета с лицом царицы Египта (фото)

В ходе раскопок археологи обнаружили золотую монету с изображением египетской царицы Береники II. Это всего лишь одна из 20 обнаруженных подобных монет.

Археологи из Управления древностей Израиля во время раскопок в Иерусалиме обнаружили чрезвычайно редкую золотую монету, на которой изображена царица Беренике II, которая была женой царя Эллинистического Египта Птолемея III. Это первая подобная золотая монета, найденная за пределами Египта, и ее возраст составляет около 2200 лет, пишет Interesting Engineering.

Несмотря на небольшой размер, монета из чистого золота произвела большое впечатление на археологов, поскольку во всем мире было найдено всего 20 таких монет. По словам ученых, интересно то, что на монете изображена царица Беренике II не как жена царя Египта, а как единственная правительница страны.

Археологи считают, что золотая монета была отчеканена в Александрии (Египет) примерно в 246–241 гг. до н. э., когда Эллинистическим Египтом правил царь Птолемей III, а его женой была Береника II. Эллинистический Египет – это период в истории Древнего Египта, который продолжался с 332 года до н.э. по 30 год до н.э. То есть с момента завоевания Египта армией Александра Македонского и до вхождения страны в состав Римской империи. После смерти Александра Македонского его империя распалась, и полководец Птолемей I основал новую династию правителей Древнего Египта.

На одной стороне монеты Береника II изображена в образе царицы в диадеме и вуали, с ожерельем на шее. На обратной стороне изображен рог изобилия, символизирующий успех и плодородие, в окружении звезд. Также там находится надпись с именем царицы.

По словам ученых, необычно, что царица Береника II изображена не как соратница своего мужа, а как самостоятельная правительница. Это единственная в своем роде золотая монета, найденная за пределами Египта. Это один из первых случаев, когда царица из династии Птолемеев при жизни появляется на монете с таким титулом.

Ученые говорят, что золотая монета меняет представление об истории Иерусалима в середине III века до н. э. Эта монета ставит под сомнение устоявшееся представление о том, что Иерусалим после 586 года до н. э. был небольшим бедным городом. Напротив, эта монета, как и другие находки середины III века до н. э., свидетельствует о восстановлении Иерусалима, возобновлении связей с крупными политическими, экономическими и культурными центрами того времени.

Что касается царицы Береники II, то существует легенда, что она отрезала свои волосы и отнесла в храм богини Афродиты в благодарность за победу ее мужа в очередной войне. Но волосы таинственным образом исчезли из храма, и придворный астроном заявил, что они оказались на небе, ведь он видел там новые звезды. Таким образом новое созвездие получило название Волосы Береники, хотя сейчас оно называется Волосы Вероники.

