Вік 2200 років: у Єрусалимі знайдено рідкісну золоту монету з обличчям цариці Єгипту (фото)

Під час розкопок археологи виявили золоту монету із зображенням єгипетської цариці Береніки II. Це всього лише одна з 20 виявлених подібних монет.

Related video

Археологи з Управління старожитностей Ізраїлю під час розкопок у Єрусалимі виявили надзвичайно рідкісну золоту монету, на якій зображено царицю Бериніку II, яка була дружиною царя Елліністичного Єгипту Птолемея III. Це перша подібна золота монета, знайдена за межами Єгипту, і її вік становить близько 2200 років, пише Interesting Engineering.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Незважаючи на невеликий розмір, монета з чистого золота справила велике враження на археологів, оскільки в усьому світі було знайдено всього 20 таких монет. За словами вчених, цікавим є те, що на монеті зображено царицю Береніку II не як дружину царя Єгипту, а як єдину правительку країни.

Археологи вважають, що золоту монету було викарбувано в Олександрії (Єгипет) приблизно в 246-241 рр. до н. е., коли Елліністичним Єгиптом правив цар Птоломей III, а його дружиною була Береніка II. Елліністичний Єгипет — це період в історії Стародавнього Єгипту, що тривав із 332 року до н.е. до 30 року до н.е. Тобто від моменту завоювання Єгипту армією Олександра Македонського і до входження країни до складу Римської імперії. Після смерті Олександра Македонського його імперія розпалася, і полководець Птолемей I заснував нову династію правителів Стародавнього Єгипту.

На одному боці монети Береніка II зображена в образі цариці в діадемі та вуалі, з намистом на шиї. На зворотному боці зображено ріг достатку, що символізує успіх і родючість, в оточенні зірок. Також там знаходиться напис з ім'ям цариці.

За словами вчених, цікавим є те, що на монеті зображено царицю Береніку II не як дружину царя Єгипту, а як єдину правительку країни Фото: interestingengineering.com

За словами вчених, незвично, що цариця Береніка II зображена не як соратниця свого чоловіка, а як самостійна правителька. Це єдина у своєму роді золота монета, знайдена за межами Єгипту. Це один із перших випадків, коли цариця з династії Птолемеїв за життя з'являється на монеті з таким титулом.

Вчені кажуть, що золота монета змінює уявлення про історію Єрусалима в середині III століття до н. е. Ця монета ставить під сумнів усталене уявлення про те, що Єрусалим після 586 року до н. е. був невеликим бідним містом. Навпаки, ця монета, як і інші знахідки середини III століття до н. е., свідчить про відновлення Єрусалима, відновлення зв'язків з великими політичними, економічними та культурними центрами того часу.

Щодо цариці Береніки II, то існує легенда, що вона відрізала своє волосся і віднесла до храму богині Афродіти на знак подяки за перемогу її чоловіка в черговій війні. Але волосся таємничим чином зникло з храму, і придворний астроном заявив, що воно опинилося на небі, адже він бачив там нові зірки. Таким чином нове сузір'я отримало назву Волосся Береніки, хоча зараз воно називається Волосся Вероніки.

Як уже писав Фокус, вчені розкрили секрет, виявленого 65 років тому, людського черепа, якому сотні тисяч років. Археологи змогли визначити не тільки більш точний вік черепа, а й з'ясували, що він не належав ні неандертальцю, ні людині.

Також Фокус писав про те, що єдине місце у світі, де будь-хто може знайти алмази і забрати їх собі, знаходиться в США. Щоправда ці алмази не допоможуть стати мільйонером.