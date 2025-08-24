Йому 300 000 років: дивний череп не належав ні людині, ні неандертальцю (фото)

Учені змогли визначити вік загадкового черепа, який було виявлено 65 років тому в печері в Греції. Дослідження показує, що цей череп належав не представнику Homo sapiens, а проміжному виду в еволюції сучасної людини, який жив одночасно з неандертальцями.

Таємничий череп зі сталагмітом, що росте з нього, має вік приблизно 300 000 років і не належить ні людині, ні неандертальцю. Це показало дослідження, опубліковане в Journal of Human Evolution. Цей череп було виявлено в печері Петралона в Греції 1960 року. Відтоді вчені сперечаються про його вік і про те, кому він належав. Дослідження припускає, що цей череп молодого чоловіка належав проміжному виду в еволюції Homo sapiens (вид сучасної людини), відомому як Гейдельберзька людина (Homo heidelbergensis), пише Live Science.

Учені визначили вік черепа з печери Петралона на рівні приблизно 300 000 років за допомогою дослідження кальциту (форма карбонату кальцію), який виступає з черепа. Поки що точно невідомо, як довго перебував череп у печері, перш ніж почав покриватися кальцитом, але нова оцінка його віку значно звужує попередні оцінки, які варіювалися в діапазоні від 170 000 до 700 000 років. Вчені вважають, що померла людина, якій належав череп, жила в Європі в плейстоцені разом із неандертальцями, але належала до проміжного виду в еволюції Homo sapiens, відомого як Homo heidelbergensis. За словами вчених, череп відрізняється від скам'янілих решток людини розумної та неандертальців.

Науковці дійшли висновку, що череп майже напевно належав чоловікові, враховуючи його розмір. Також за ступенем зношеності зубів учені визначили, що цей чоловік помер у молодому віці.

Дослідження припускає, що цей череп молодого чоловіка належав проміжному виду в еволюції Homo sapiens (вид сучасної людини), відомому як Гейдельберзька людина (Homo heidelbergensis). Фото: Live Science

Щоб оцінити вік кальциту, вчені використовували метод, відомий як уранове датування. Кальцит містить невелику кількість урану, який розпадається на хімічний елемент торій протягом фіксованого періоду часу. За допомогою швидкості розпаду можна визначити вік кальциту на підставі співвідношення урану і торію. Вік кальциту черепа становить приблизно 286 000 років, з високим ступенем упевненості, що його вік не менше 277 000 років.

Учені також визначили, що кальцит у печері наростав досить швидко. Ймовірно, черепу не потрібно було багато часу, щоб обрости першим шаром кальциту, а це означає, що вік черепа становить приблизно 300 000 років. Але якщо кальцит формувався довше, то вік черепа може бути більшим.

Оцінка віку черепа з Греції узгоджується з оцінками віку черепа, виявленого в Замбії (Африка), якому 299 000 років і він, ймовірно, належав представнику Homo heidelbergensis. За словами вчених, череп із Греції дуже схожий на череп із Замбії.

