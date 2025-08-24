Ему 300 000 лет: странный череп не принадлежал ни человеку, ни неандертальцу (фото)

Ученые смогли определить возраст загадочного черепа, который был обнаружен 65 лет назад в пещере в Греции. Исследование показывает, что этот череп принадлежал не представителю Homo sapiens, а промежуточному виду в эволюции современного человека, который жил одновременно с неандертальцами.

Таинственный череп со сталагмитом, растущим из него, имеет возраст примерно 300 000 лет и не принадлежит ни человеку, ни неандертальцу. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Human Evolution. Этот череп был обнаружен в пещере Петралона в Греции в 1960 году. С тех пор ученые спорят о его возрасте и о том, кому он принадлежал. Исследование предполагает, что этот череп молодого мужчины принадлежал промежуточному виду в эволюции Homo sapiens (вид современного человека), известного как Гейдельбергский человек (Homo heidelbergensis), пишет Live Science.

Ученые определили возраст черепа из пещеры Петралона на уровне примерно 300 000 лет с помощью исследования кальцита (форма карбоната кальция), который выступает из черепа. Пока что точно неизвестно, как долго находился череп в пещере, прежде чем начал покрываться кальцитом, но новая оценка его возраста значительно сужает предыдущие оценки, которые варьировались в диапазоне от 170 000 до 700 000 лет. Ученые считают, что умерший человек, которому принадлежал череп, жил в Европе в плейстоцене вместе с неандертальцами, но принадлежал к промежуточному виду в эволюции Homo sapiens, известному как Homo heidelbergensis. По словам ученых, череп отличается от окаменелых останков человека разумного и неандертальцев.

Ученые пришли к выводу, что череп почти наверняка принадлежал мужчине, учитывая его размер. Также по степени изношенности зубов ученые определили, что этот мужчина умер в молодом возрасте.

Чтобы оценить возраст кальцита, ученые использовали метод, известный как урановое датирование. Кальцит содержит небольшое количество урана, который распадается на химический элемент торий в течение фиксированного периода времени. С помощью скорости распада можно определить возраст кальцита на основании соотношения урана и тория. Возраст кальцита черепа составляет примерно 286 000 лет, с высокой степенью уверенности, что его возраст не менее 277 000 лет.

Ученые также определили, что кальцит в пещере нарастал довольно быстро. Вероятно, черепу не нужно было много времени, чтобы обрасти первым слоем кальцита, а это означает, что возраст черепа составляет примерно 300 000 лет. Но если кальцит формировался дольше, то возраст черепа может быть больше.

Оценка возраста черепа их Греции согласуется с оценками возраста черепа, обнаруженного в Замбии (Африка), которому 299 000 лет и он, вероятно принадлежал представителю Homo heidelbergensis. По словам ученых, череп из Греции очень похож на череп из Замбии.

