6300 лет назад десятки людей были убиты во Франции во время празднования победы (фото)

Более 6000 лет назад захватчиков взяли в плен на северо-востоке Франции, где их пытали и калечили. После этого тела были помещены в специальную могильную яму.

Related video

Археологи обнаружили в одном из поселений эпохи неолита могильные ямы, наполненные десятками изуродованных скелетов. Ученые считают, что более 6000 лет назад на северо-востоке Франции во время серии торжеств по случаю победы группа защитников своей территории отрубила левые руки побежденным врагам и закопала их в ямах. Это открытие дает представление о временах, когда в регионе бушевали войны и когда захватчики вторгались на северо-восток Франции из окрестностей Парижа. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Археологи обнаружили десятки скелетов в могильных ямах посреди древнего поселения эпохи неолита. В общей сложности ученые обнаружили 82 скелета, которые были похоронены на северо-востоке Франции в период с 4300 по 4150 год до н.э. Некоторые тела были изуродованы, их левые руки и кисти были расчленены. Тела, которые не были изуродованы, были захоронены в других ямах.

По словам ученых, ноги были сломаны, чтобы предотвратить побег жертв, на всем теле видны травмы от ударов тупым предметом, и на некоторых скелетах есть следы, которые могут указывать на то, что тела были помещены на для публичного показа после пыток и убийства.

Чтобы выяснить происхождение людей, ученые проанализировали химический состав зубов и костей, что дало подсказки о том, где люди выросли и какую пищу они употребляли. Изуродованные люди были из других регионов, возможно, из окрестностей Парижа. Химический состав также свидетельствует о том, что эта группа людей питалась продуктами, происходящими из разных регионов, что указывает на их частые перемещения.

В общей сложности ученые обнаружили 82 скелета, которые были похоронены на северо-востоке Франции в период с 4300 по 4150 год до н.э Фото: Live Science

Химический анализ показал, что те, чьи останки не были изуродованы, были местными жителями. Это может означать, что они погибли, защищая свою территорию. Некоторые из захватчиков, вероятно, были взяты в плен и их левые руки были отрублены в качестве трофеев в одном из самых ранних хорошо задокументированных случаев празднования военной победы в доисторической Европе, говорят археологи.

Ученые считают, что эти люди были изуродованы и убиты во время ритуала празднования победы в сражении. Поскольку могильные ямы находятся в центре поселения, это свидетельствует о том, что это было публичное проявление насилия, призванное показать превосходство над врагами.

Ученые говорят, что более 6000 лет назад в Европе происходили частые столкновения между людьми из разных регионов и это было связано с изменением климата. Люди начинали перемещаться на новые территории, что приводило к военным конфликтам. Этот период характеризуется общим переселением населения из южной Франции, что, возможно, и привело к и росту военных действий в результате миграций.

Это было время войн, когда люди в регионе жили в укрепленных поселениях, и скелеты часто содержат следы насилия. Археологи считают, что в то время люди из окрестностей Парижа часто вторгались на территорию современной северо-восточной Франции.

Как уже писал Фокус, в Польше археологи обнаружили уникальную гробницу средневекового рыцаря, а также его хорошо сохранившийся скелет.

Также Фокус писал о том, что получен снимок огромного торнадо и выброса плазмы на Солнце. Гигантский торнадо и мощный протуберанец одновременно появились на Солнце. Высота торнадо составляет примерно 130 000 км, а высота протуберанца — 200 000 км.