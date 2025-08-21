6300 лет назад десятки людей были убиты во Франции во время празднования победы (фото)
Более 6000 лет назад захватчиков взяли в плен на северо-востоке Франции, где их пытали и калечили. После этого тела были помещены в специальную могильную яму.
Археологи обнаружили в одном из поселений эпохи неолита могильные ямы, наполненные десятками изуродованных скелетов. Ученые считают, что более 6000 лет назад на северо-востоке Франции во время серии торжеств по случаю победы группа защитников своей территории отрубила левые руки побежденным врагам и закопала их в ямах. Это открытие дает представление о временах, когда в регионе бушевали войны и когда захватчики вторгались на северо-восток Франции из окрестностей Парижа. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Live Science.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Археологи обнаружили десятки скелетов в могильных ямах посреди древнего поселения эпохи неолита. В общей сложности ученые обнаружили 82 скелета, которые были похоронены на северо-востоке Франции в период с 4300 по 4150 год до н.э. Некоторые тела были изуродованы, их левые руки и кисти были расчленены. Тела, которые не были изуродованы, были захоронены в других ямах.
По словам ученых, ноги были сломаны, чтобы предотвратить побег жертв, на всем теле видны травмы от ударов тупым предметом, и на некоторых скелетах есть следы, которые могут указывать на то, что тела были помещены на для публичного показа после пыток и убийства.
Чтобы выяснить происхождение людей, ученые проанализировали химический состав зубов и костей, что дало подсказки о том, где люди выросли и какую пищу они употребляли. Изуродованные люди были из других регионов, возможно, из окрестностей Парижа. Химический состав также свидетельствует о том, что эта группа людей питалась продуктами, происходящими из разных регионов, что указывает на их частые перемещения.
Химический анализ показал, что те, чьи останки не были изуродованы, были местными жителями. Это может означать, что они погибли, защищая свою территорию. Некоторые из захватчиков, вероятно, были взяты в плен и их левые руки были отрублены в качестве трофеев в одном из самых ранних хорошо задокументированных случаев празднования военной победы в доисторической Европе, говорят археологи.
Ученые считают, что эти люди были изуродованы и убиты во время ритуала празднования победы в сражении. Поскольку могильные ямы находятся в центре поселения, это свидетельствует о том, что это было публичное проявление насилия, призванное показать превосходство над врагами.
Ученые говорят, что более 6000 лет назад в Европе происходили частые столкновения между людьми из разных регионов и это было связано с изменением климата. Люди начинали перемещаться на новые территории, что приводило к военным конфликтам. Этот период характеризуется общим переселением населения из южной Франции, что, возможно, и привело к и росту военных действий в результате миграций.
Это было время войн, когда люди в регионе жили в укрепленных поселениях, и скелеты часто содержат следы насилия. Археологи считают, что в то время люди из окрестностей Парижа часто вторгались на территорию современной северо-восточной Франции.
Как уже писал Фокус, в Польше археологи обнаружили уникальную гробницу средневекового рыцаря, а также его хорошо сохранившийся скелет.
Также Фокус писал о том, что получен снимок огромного торнадо и выброса плазмы на Солнце. Гигантский торнадо и мощный протуберанец одновременно появились на Солнце. Высота торнадо составляет примерно 130 000 км, а высота протуберанца — 200 000 км.