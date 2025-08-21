6300 років тому десятки людей було вбито у Франції під час святкування перемоги (фото)

Понад 6000 років тому загарбників узяли в полон на північному сході Франції, де їх катували та калічили. Після цього тіла були поміщені в спеціальну могильну яму.

Археологи виявили в одному з поселень епохи неоліту могильні ями, наповнені десятками понівечених скелетів. Вчені вважають, що понад 6000 років тому на північному сході Франції під час серії урочистостей з нагоди перемоги група захисників своєї території відрубала ліві руки переможеним ворогам і закопала їх у ямах. Це відкриття дає уявлення про часи, коли в регіоні вирували війни і коли загарбники вторгалися на північний схід Франції з околиць Парижа. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Live Science.

Археологи виявили десятки скелетів у могильних ямах посеред стародавнього поселення епохи неоліту. Загалом учені виявили 82 скелети, які були поховані на північному сході Франції в період з 4300 до 4150 року до н.е. Деякі тіла були понівечені, їхні ліві руки і кисті були розчленовані. Тіла, які не були понівечені, були поховані в інших ямах.

За словами вчених, ноги були зламані, щоб запобігти втечі жертв, на всьому тілі видно травми від ударів тупим предметом, і на деяких скелетах є сліди, які можуть вказувати на те, що тіла були поміщені на для публічного показу після тортур і вбивства.

Щоб з'ясувати походження людей, вчені проаналізували хімічний склад зубів і кісток, що дало підказки про те, де люди виросли і яку їжу вони вживали. Понівечені люди були з інших регіонів, можливо, з околиць Парижа. Хімічний склад також свідчить про те, що ця група людей харчувалася продуктами, що походять із різних регіонів, що вказує на їхні часті переміщення.

Загалом учені виявили 82 скелети, які були поховані на північному сході Франції в період з 4300 до 4150 року до н.е. Фото: Live Science

Хімічний аналіз показав, що ті, чиї останки не були понівечені, були місцевими жителями. Це може означати, що вони загинули, захищаючи свою територію. Деяких із загарбників, імовірно, взяли в полон, і їхні ліві руки відрубали як трофеї в одному з найбільш ранніх добре задокументованих випадків святкування військової перемоги в доісторичній Європі, кажуть археологи.

Вчені вважають, що ці люди були понівечені і вбиті під час ритуалу святкування перемоги в битві. Оскільки могильні ями розташовані в центрі поселення, це свідчить про те, що це був публічний прояв насильства, покликаний показати перевагу над ворогами.

Вчені кажуть, що понад 6000 років тому в Європі відбувалися часті зіткнення між людьми з різних регіонів і це було пов'язано зі зміною клімату. Люди починали переміщатися на нові території, що призводило до військових конфліктів. Цей період характеризується загальним переселенням населення з південної Франції, що, можливо, і призвело до зростання військових дій внаслідок міграцій.

Це був час воєн, коли люди в регіоні жили в укріплених поселеннях, і скелети часто містять сліди насильства. Археологи вважають, що в той час люди з околиць Парижа часто вторгалися на територію сучасної північно-східної Франції.

