"Гданський Ланселот": виявлено скелет середньовічного лицаря і його унікальну гробницю (фото)

Археологи виявили останки середньовічного лицаря під надгробком, на якому він був зображений у повному військовому обладунку. Відкриття зроблено в центрі міста Гданськ, Польща. Громадськість назвала цього лицаря "Гданським Ланселотом", ймовірно, на честь одного з лицарів Круглого столу в легендах про короля Артура.

Польські археологи дуже здивувалися, коли виявили незвичайну гробницю середньовічного лицаря в центрі міста Гданськ, який помер у віці 40 років і мав зріст приблизно 180 сантиметрів. Поховання XIII століття включає рідкісну надгробну плиту, на якій, імовірно, зображений сам лицар, пише Live Science.

Спочатку під час розкопок археологи виявили надгробок із зображенням лицаря, що датується XIII століттям. Пізніше під кам'яною плитою було виявлено прекрасно збережений скелет лицаря.

Археолог Сільвія Куржиньска каже, що вони виявили велику вапнякову надгробну плиту, на якій було вирізьблене зображення лицаря на повний зріст в обладунках з мечем і щитом. Надгробна плита завдовжки близько 150 сантиметрів, виготовлена з вапняку, імпортованого з Готланда (Швеція). Це був дорогий матеріал, а тому похована людина точно мала знатне походження, кажуть науковці.

Дослідження показало, що зріст померлої людини, яка, ймовірно, була лицарем або займала високе становище в середньовічному суспільстві міста Гданськ у XIII столітті, становить приблизно 180 сантиметрів. Попередній аналіз показав, що лицар помер у віці приблизно 40 років. Цей скелет громадськість назвала "Гданським Ланселотом", ймовірно, на честь одного з лицарів Круглого столу в легендах про короля Артура.

Попередній аналіз показав, що лицар помер у віці приблизно 40 років Фото: Live Science

Археологи кажуть, що всі дані свідчать про те, що померла людина точно була лицарем і займала високе соціальне становище. Хоча час і місце поховання збігаються з періодом розквіту Тевтонського ордену, археологи не виявили жодних написів або символів, які б однозначно пов'язували лицаря з цим орденом.

Щодо надгробної плити з вирізаним зображенням лицаря, то така знахідка є рідкістю для середньовічної Польщі, оскільки археологи виявили раніше лише кілька подібних артефактів.

Що стосується надгробної плити з вирізаним зображенням лицаря, то така знахідка є рідкістю для середньовічної Польщі Фото: Live Science

Скелет середньовічного лицаря виявили в історичному центрі Гданська, коли проводили розкопки на території фортеці, яку використовували з XI до XIV століття. Усередині фортеці було виявлено залишки замку, церкви і кладовища.

Куржиньска каже, що з огляду на вік надгробної плити і те, що вона зроблена з м'якого вапняку, дивно, що вона добре збереглася і на ній видно зображення лицаря. Щодо виявленого скелета чоловіка, то поруч із ним не було виявлено поховального інвентарю, хоча сам скелет добре зберігся.

За словами археологів, це відкриття має важливе значення для Гданська, оскільки воно представляє рідкісну можливість зазирнути в життя і поховання середньовічної еліти міста.

Учені кажуть, що хімічний і генетичний аналіз кісток допоможе краще зрозуміти, ким була померла людина і яким було її життя. Також планується створити реконструкцію обличчя лицаря на основі черепа, щоб з'ясувати, який вигляд мав за життя "Гданський Ланселот".

