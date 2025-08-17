Обличчя Ісуса на Туринській плащаниці: дослідження показало, що там його немає (фото)

Дослідження пропонує новий погляд на походження Туринської плащаниці. Воно показує, що, можливо, відомий відбиток обличчя Ісуса Христа на цій плащаниці, не є реальним відбитком померлої людини.

Багато вірян вважають Туринську плащаницю священною реліквією з відбитком обличчя померлої людини, а саме Ісуса Христа. Експерт зі створення реконструкцій облич стародавніх людей Сісеро Мораїс за допомогою 3D-моделювання показав, що якби плащаницю справді було накладено на реальну людину, залишений нею відбиток мав би зовсім інший вигляд, ніж той, що насправді є на плащаниці. Мораїс вважає, що зображення на Туринській плащаниці є відбитком барельєфної скульптури. Дослідження опубліковано в журналі Archaeometry, пише Popular Mechanics.

Туринська плащаниця викликає інтерес як у вірян, так і у скептиків з моменту першої згадки про її існування в XIV столітті. На полотні, вочевидь, зображено обличчя і тіло дорослого чоловіка з довгим волоссям і бородою. Це дуже схоже на те, як зображували Ісуса Христа приблизно з VI століття н.е. Обриси обличчя і тіла ледь помітні неозброєним оком, але за допомогою спеціального обладнання їх можна краще роздивитися. Сісеро Мораіс дійшов висновку, що зображення на Туринській плащаниці, ймовірно, не належить людині, а було створено за допомогою барельєфної скульптури.

Туринська плащаниця Фото: popularmechanics.com

Ті, хто вірить у справжність Туринської плащаниці, припускають, що це був той самий холст, у який обернули Ісуса Христа після розп'яття, і що на плащаниці справді залишився відбиток його обличчя та тіла. Але проти цієї гіпотези вже давно висловлюються заперечення, починаючи з XVI століття.

У 80-х роках минулого століття вчені запропонували теорію, згідно з якою зображення на Туринській плащаниці є не відбитком тіла людини, а витвором мистецтва, створеного за допомогою барельєфної скульптури, а не повноцінної тривимірної фігури. В основі цієї теорії лежить ідея про те, що, якби тканина отримала відбитки з тривимірної фігури людського тіла, зображення обличчя і тіла на розгорнутому полотні виглядало б сплющеним і спотвореним.

Накладення текстур, створених 3D-моделями людського тіла (ліворуч) і барельєфною моделлю (праворуч), на Туринську плащаницю (у центрі) Фото: popularmechanics.com

Щоб перевірити правильність цієї теорії Сісеро Мораіс використав 3D-моделювання. Експерт порівняв, який вигляд матиме тканина, обгорнута навколо тривимірної фігури, порівняно з тканиною, накладеною на барельєфну скульптуру, і який візерунок вони залишать.

Дослідження показало, що коли тривимірний об'єкт залишає сліди на тканині, вони утворюють більш деформовану структуру. Таким чином найімовірніше відбиток було створено з використанням барельєфної скульптури, а не тіла померлої людини.

Мораїс вважає, що зображення на Туринській плащаниці майже напевно є твором середньовічного мистецтва, а не справжнім відбитком померлої людини.

На вигляді вище, Моріс показав, як відбувається спотворення зображення голови людини, розфарбувавши своє обличчя і притиснувши до нього паперовий рушник. Отримане зображення набагато ширше через спотворення, викликане відбитком тривимірного об'єкта на двомірному шматку тканини.

