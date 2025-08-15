Повільно вимирали, поки інші процвітали: що 1000 років тому згубило мая на півострові Юкатан

Точні причини занепаду цивілізації мая на півострові Юкатан довгий час залишалися туманними, але багато вчених вважали, що річ у посухах. Тепер нове дослідження дійшло висновку, що саме 13-річна посуха паралізувала мая на півострові.

Виявлення сталагміта в глибині мексиканської печери на півострові Юкатан змушує вчених припустити, що численні посухи, зокрема й мега-посуха, що тривала 13 років, могли сприяти занепаду цивілізації мая, яка раніше процвітала в цьому регіоні, пише Live Science.

Що згубило цивілізацію мая на півострові Юкатан

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні мінералоутворення і змогли скласти детальну картину розподілу опадів за сезонами. Це дало змогу команді порівняти кліматичні дані з археологічними свідченнями нестабільності.

Автори визнають, що причини занепаду мая на півострові Юкатан багато в чому все ще незрозумілі. Однак багато вчених і раніше вважали, що посухи зіграли в цьому процесі важливу роль. Попередні дослідження вже припускали, що в IX і X століттях на півдні Мексики спостерігалися багаторічні посухи. Дані також вказують на те, що в цей період чисельність мая в регіоні різко скоротилася, тоді як інші цивілізації мая процвітали в північних регіонах.

За словами співавтора дослідження Деніела Джеймса, цей період в історії мая століттями викликав інтерес учених. Існувало безліч теорій про причини краху цивілізації на півострові Юкатан, серед них:

зміна торгових шляхів;

війни;

сильні посухи.

На щастя, останнім часом ученим вдалося отримати більше даних, об'єднавши археологічні знахідки з кліматичними даними.

У новому дослідженні вчені спробували краще зрозуміти закономірності розподілу опадів у регіоні. Для цього команда вивчила річні шари зростання сталагміта з печери на півострові Юкатан. Подібно до річних кілець дерев, ці шари зберігають інформацію про те, скільки води став отримувати сталагміт із води, що капає зі стелі печери протягом року. Зміни хімічного складу кожного шару надають вченим інформацію про кількість опадів у сезон дощів кожного окремого року, який тут триває з травня по жовтень.

Туристи досліджують печеру Грутас-Цабна на півострові Юкатан у Мексиці Фото: Mark Brenner

Екстремальний період посух

Результати вказують на те, що в період з 871 по 1021 рік нашої ери сталося вісім посух, що тривали від трьох і більше років. Деякі з цих періодів були розділені лише одним роком дощів. Тепер вчені вважають, що ці екстремально посушливі періоди завдали шкоди сільському господарству мая, і, ймовірно, викликали голод.

Попри те, що мая ефективно розпоряджалися водою, використовуючи водосховища і цистерни, посухи схоже були досить сильними, щоб дестабілізувати ситуацію в столиці. У ці періоди посухи мая припиняли будувати пам'ятники та наносити на них дати, і політична система міста звалилася через кілька років після найсильнішої посухи.

Однак інші пам'ятники, наприклад, довколишній Чичен-Іца, змогли пережити посуху. Хоча нанесення дат на пам'ятники під час посухи все ж припинялося, місто відновилося, можливо, завдяки тому, що мая покладалася на свою велику торгівельну мережу, яка постачала сільськогосподарські культури з Центральної Мексики.

