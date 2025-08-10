Цивілізація майя була численнішою, ніж вважали: налічувала 16 млн осіб (фото)

Нове дослідження показало, що чисельність населення цивілізації майя була вищою, ніж вважалося раніше. Також учені з'ясували, що у майя не було роздроблених міст-держав, а скоріше це була взаємопов'язана цивілізація, що охоплювала міські та сільські райони.

Учені за допомогою лідара проникли глибше в незвідані землі тропічних лісів півострова Юкатан, Центральна Америка. Дослідження, опубліковане в Journal of Archaeological Science: Reports, показало, що в період найвищого розквіту цивілізації майя між 600 і 900 роками нашої ери вона налічувала не 11 млн осіб, а 16 мільйонів. Дослідження також вказує на те, що поселення майя на той час були набагато складнішими і взаємопов'язаними, ніж передбачалося, пише Interesting Engineering.

7 років тому вчені оцінили чисельність населення цивілізації майя в період її найвищого розквіту між 600 і 900 роками нашої ери в 11 млн осіб. Але нове дослідження показує, що ця цифра більша на 5 млн осіб.

Автори минулого і нового дослідження для оцінки чисельності популяції майя в той період використовували дані лідара. Це прилад, прикріплений до літака, який посилає лазерний імпульс вниз для створення тривимірної карти місцевості. Руїни будівель на цих картах можуть дати уявлення про щільність населення, а отже ці дані можна використовувати для оцінки загальної чисельності населення.

Науковці провели дослідження території на півострові Юкатан, вкриті лісами, що охоплює частину сучасних Гватемали, Белізу та Мексики. Вчені створили карти для 95 000 квадратних кілометрів території. Дослідники не тільки виявили, що майя були більш численні, ніж вважалося раніше, а й продемонстрували, наскільки розвиненим було майя-суспільство в міських і сільських районах, що вказує на надзвичайно вражаючу соціальну організацію.

Два лідарні знімки основних церемоніальних центрів майя з площею, оточеною будинками і сільськогосподарськими угіддями Фото: interestingengineering.com

Цивілізація майя досягла свого розквіту в період з 250 по 900 рік нашої ери, коли існувало багато міст. Тривалий час вважалося, що ці міста існували окремо і перемежовувалися сільськими поселеннями у великих тропічних лісах. Але вчені тепер дійшли висновку, що поселення майя були складнішими і взаємопов'язаними, ніж передбачалося.

За словами вчених, вони отримали докази того, що суспільство майя було чітко структуроване як у містах, так і в сільській місцевості, і мало більш розвинену соціальну організацію, ніж передбачалося.

Вчені виявили однакові схеми забудови в міських і сільських районах. Існувала центральна площа, яка перебувала під контролем еліти, а житлові райони та сільськогосподарські угіддя були розподілені навколо цих площ. Майже всі будівлі, виявлені за допомогою лідара, розташовувалися в межах 5 км від площі. Таким чином вчені роблять висновок, що сільське населення мало доступ до більшості аспектів суспільного та релігійного життя.

За словами вчених, нові дані спростовують припущення про те, що сільські поселення майя перебували в ізоляції і були відірвані від адміністративних центрів.

