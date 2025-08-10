З'їли дітей і дорослих: у печері знайшли сліди моторошного конфлікту між стародавніми людьми (фото)

Учені виявили в печері Ель-Мірадор на півночі Іспанії, людські кістки, які належали членам однієї сім'ї, що складалася з 11 осіб. Ці кістки віком приблизно 5700 років мають явні ознаки того, що людей з'їли після конфлікту.

Численні фрагменти людських кісток, які виявили вчені, свідчать про те, що їх переробляли і вживали в їжу інші люди, що підтверджує ідею про поширеність канібалізму в епоху неоліту. Дослідження, опубліковане в журналі в журналі Scientific Reports, припускає, що цілу сім'ю з 11 осіб, включно з дітьми, підлітками і дорослими, вбили, обробили і з'їли з метою повного знищення, пише Live Science.

Дослідники виявили, що всі людські кістки мають сліди того, що їх вживали в їжу інші люди. На одних кістках були виявлені сліди від порізів, які вказують на те, що кам'яними знаряддями зрізали шкіру, на інших видно ознаки того, що ці кістки варили. Також виявлено кістки з явними ознаками того, що їх роздробили, щоб з'їсти кістковий мозок. На деяких кістках знайдено сліди людських зубів.

Вчені кажуть, що кістки віком 5700 років, підтверджують теорію про те, що канібалізм був досить поширеним явищем в епоху неоліту серед стародавніх людей.

У цей період на території Європи люди поступово переходили від збиральництва до землеробства, тож різні спільноти ворогували між собою та вступали в конфлікти заради території для обробітку землі.

Аналіз кісток показав, що вони належали, ймовірно, одній сім'ї, що складалася з 11 осіб. Вік наймолодшої жертви становить менше 7 років, а найстаршої — понад 50 років. Учені вважають, що це були місцеві жителі, яких убили представники сусідньої групи людей.

Причини канібалізму в епоху неоліту могли бути різними. Це могло бути пов'язано з релігійними ритуалами, або з тим, що люди голодували. Але в даному випадку в печері Ель-Мірадор на півночі Іспанії вчені не виявили ознак ритуального вбивства або того, що в той час тут панував голод.

Тож автори дослідження дійшли висновку, що ця жахлива подія стала наслідком конфлікту між сусідніми землеробськими громадами. При цьому всі 11 осіб, як показує аналіз, були з'їдені протягом кількох днів.

Вчені припускають, що канібалізм в епоху неоліту був формою остаточного знищення, коли люди їли плоть своїх ворогів для того, щоб від них не залишилося жодного сліду.

Це не перший випадок, коли вчені знаходять свідчення канібалізму в печері Ель-Мірадор. На початку 2000-х років археологи виявили кістки шести людей зі схожими відмітинами. Але вік цих кісток становить приблизно 4600 років.

