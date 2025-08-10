Захищав римлян від палючого сонця: вчені відновили 2000-річний капелюх (фото)

У Музеї Болтона (Велика Британія) виставлено на огляд стародавній капелюх римського солдата, якому понад 2000 років. Капелюх було реставровано після понад 100 років зберігання.

Учені з Музею Болтона відновили 2000-річний капелюх, призначений для захисту римських солдатів від спеки в пустелі після завоювання Стародавнього Єгипту. Цей капелюх, який є одним із трьох збережених у світі подібних головних уборів, зберігався в Музеї Болтона понад століття, пише BBC.

Капелюхи від сонця, який носили римські солдати понад 2000 років тому, можна було раніше побачити тільки у двох інших музеях світу. Один із них зберігається в Художній галереї Вітворта в Манчестері (Велика Британія), а інший — у музеї у Флоренції (Італія). Тепер же після реставрації можна побачити і третій капелюх у Музеї Болтона.

За оцінками вчених, цей головний убір створили приблизно 30 року до н.е. для римського солдата, який служив у Стародавньому Єгипті, після смерті останньої цариці цієї країни Клеопатри VII, коли Стародавній Єгипет став частиною Римської імперії. Як і інші головні убори римських солдатів того часу, вважається, що цей капелюх був призначений для захисту від піщаних бур і палючого сонця.

За словами реставраторки Жаклін Гайман, капелюх був плоским і поїденим міллю, коли його дістали з коробки, а тому з ним поводилися дуже дбайливо, щоб не пошкодити його ще більше.

Цей головний убір римського солдата 1911 року передав нині не існуючому Музею Чедвіка в місті Болтон англійський археолог сер Вільям Фліндерс Петрі. Пізніше цей капелюх опинився в Музеї Болтона, де його вперше виставили після реставрації.

Музей Болтона володіє всесвітньо відомою колекцією з більш ніж 12 000 давньоєгипетських артефактів.

