Защищала римлян от палящего солнца: ученые восстановили 2000-летнюю шляпу (фото)

В Музее Болтона (Великобритания) выставлена на обозрение древняя шляпа римского солдата, которой более 2000 лет. Шляпа была реставрирована после более 100 лет хранения.

Related video

Ученые из Музея Болтона восстановили 2000-летнюю шляпу, предназначенную для защиты римских солдат от жары в пустыне после завоевания Древнего Египта. Эта шляпа, которая является одним из трех сохранившихся в мире подобных головных уборов, хранилась в Музее Болтона более столетия, пишет BBC.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Шляпы от солнца, который носили римские солдаты более 2000 лет назад, можно было раньше увидеть только в двух других музеях мира. Одна из них хранится в Художественной галерее Уитворта в Манчестере (Великобритания), а другая — в музее во Флоренции (Италия). Теперь же после реставрации можно увидеть и третью шляпу в Музее Болтона.

По оценкам ученых, этот головной убор создали примерно в 30 году до н.э. для римского солдата, который служил в Древнем Египте, после смерти последней царицы этой страны Клеопатры VII, когда Древний Египет стал частью Римской империи. Как и другие головные уборы римских солдат того времени, считается, что эта шляпа была предназначена для защиты от песчаных бурь и палящего солнца.

По словам реставратора Жаклин Хайман шляпа была плоской и поеденной молью, когда ее достали из коробки, а потому с ней обращались очень бережно, чтобы не повредить ее еще больше.

По оценкам ученых, этот головной убор создали примерно в 30 году до н.э. для римского солдата, который служил в Древнем Египте Фото: BBC

Этот головной убор римского солдата в 1911 году передал ныне не существующему Музею Чедвика в городе Болтон английский археолог сэр Уильям Флиндерс Петри. Позже эта шляпа оказалась в Музее Болтона, где ее впервые выставили после реставрации.

Музей Болтона обладает всемирно известной коллекцией из более чем 12 000 древнеегипетских артефактов.

Как уже писал Фокус, в Израиле археологи нашли место, в котором мог храниться Ковчег Завета. Это место, расположенное в горной местности Эфраим в Тель-Шило, соответствует ключевым деталям, описанным в исторических религиозных текстах.

Также Фокус писал о том, что в Финляндии женщина обнаружила 1500-летнюю изысканно украшенную фибулу. Эта находка, датируемая примерно 475-550 годами н. э., раскрывает то, как женщины высокого статуса того времени демонстрировали свое положение в обществе.

Еще Фокус писал о том, что единственный в мире белый жираф имеет трагическую историю. Жираф имеет редкую генетическую мутацию и уже много лет скрывается в Африке. В начале своей жизни он пережил страшную трагедию.