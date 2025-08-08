Нашла с металлоискателем: в Финляндии женщина обнаружила 1500-летнюю фибулу (фото)

В Финляндии женщина с помощью металлоискателя обнаружила изысканно украшенную фибулу. Эта находка, датируемая примерно 475-550 годами н. э., раскрывает то, как женщины высокого статуса того времени демонстрировали свое положение в обществе.

Фибула была не только функциональной — ее использовали для застегивания одежды на груди — но и демонстрировала богатство и социальный статус. Эта находка является лишь второй такого типа, когда-либо найденной в Финляндии, пишет Arkeonews.

Подобные находки в основном появлялись в центральной Швеции и южной Норвегии. Это делает эту северную находку особенно примечательной, свидетельствующей о том, что торговля и культурный обмен проникали в этот регион глубже, чем предполагали ученые.

Археолог из финского агентства по охране культурного наследия отметил, что это открывает "совершенно новые перспективы на железный век" в этих северных районах.

Подобные находки в основном появлялись в центральной Швеции и южной Норвегии Фото: Tornedalens Museum

Великое переселение народов (около 375-568 гг. н. э.) наступило после падения Римской империи и было временем изменений в политике, культуре и обществе. В северной Европе общины становились все более сложными, появились сети торговли на большие расстояния.

Такие предметы, как эта фибула, отражают как изящное мастерство, так и связи между группами — возможно, через браки, торговлю или союзы. Находка такого предмета на севере Финляндии свидетельствует о том, что этот регион связан с другими, а не изолирован.

Власти также отметили, что кладоискатели, которые используют металлоискатели, должны соблюдать правила, когда находят потенциально древние предметы.

В Финляндии и Швеции закон требует, чтобы те, кто находит важные предметы, прекратили копать, не чистили их и сообщали о находке. В Швеции для использования металлоискателя требуется разрешение, даже на частной земле.

