Знайшла з металошукачем: у Фінляндії жінка виявила 1500-річну фібулу (фото)
У Фінляндії жінка за допомогою металошукача виявила вишукано прикрашену фібулу. Ця знахідка, що датується приблизно 475–550 роками н. е., розкриває те, як жінки високого статусу того часу демонстрували своє становище в суспільстві.
Фібула була не тільки функціональною — її використовували для застібання одягу на грудях — але й демонструвала багатство та соціальний статус. Ця знахідка є лише другою такого типу, коли-небудь знайденою у Фінляндії, пише Arkeonews.
Подібні знахідки здебільшого з'являлися в центральній Швеції та південній Норвегії. Це робить цю північну знахідку особливо примітною, що свідчить про те, що торгівля та культурний обмін проникали в цей регіон глибше, ніж припускали вчені.
Археолог з фінської агенції з охорони культурної спадщини зазначив, що це відкриває "абсолютно нові перспективи на залізний вік" у цих північних районах.
Велике переселення народів (близько 375–568 рр. н. е.) настало після падіння Римської імперії і було часом змін у політиці, культурі та суспільстві. У північній Європі громади ставали все складнішими, з'явилися мережі торгівлі на великі відстані.
Такі предмети, як ця фібула, відображають як витончену майстерність, так і зв'язки між групами — можливо, через шлюби, торгівлю або союзи. Знахідка такого предмета на півночі Фінляндії свідчить про те, що цей регіон пов'язаний з іншими, а не ізольований.
Влада також наголосила, що шукачі скарбів, які використовують металошукачі, повинні дотримуватися правил, коли знаходять потенційно стародавні предмети.
У Фінляндії та Швеції закон вимагає, щоб ті, хто знаходить важливі предмети, припинили копати, не чистили їх і повідомляли про знахідку. У Швеції для використання металошукача потрібен дозвіл, навіть на приватній землі.
