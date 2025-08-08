Знайшла з металошукачем: у Фінляндії жінка виявила 1500-річну фібулу (фото)

У Фінляндії жінка за допомогою металошукача виявила вишукано прикрашену фібулу. Ця знахідка, що датується приблизно 475–550 роками н. е., розкриває те, як жінки високого статусу того часу демонстрували своє становище в суспільстві.

Фібула була не тільки функціональною — її використовували для застібання одягу на грудях — але й демонструвала багатство та соціальний статус. Ця знахідка є лише другою такого типу, коли-небудь знайденою у Фінляндії, пише Arkeonews.

Подібні знахідки здебільшого з'являлися в центральній Швеції та південній Норвегії. Це робить цю північну знахідку особливо примітною, що свідчить про те, що торгівля та культурний обмін проникали в цей регіон глибше, ніж припускали вчені.

Археолог з фінської агенції з охорони культурної спадщини зазначив, що це відкриває "абсолютно нові перспективи на залізний вік" у цих північних районах.

Подібні знахідки здебільшого з'являлися в центральній Швеції та південній Норвегії Фото: Tornedalens Museum

Велике переселення народів (близько 375–568 рр. н. е.) настало після падіння Римської імперії і було часом змін у політиці, культурі та суспільстві. У північній Європі громади ставали все складнішими, з'явилися мережі торгівлі на великі відстані.

Такі предмети, як ця фібула, відображають як витончену майстерність, так і зв'язки між групами — можливо, через шлюби, торгівлю або союзи. Знахідка такого предмета на півночі Фінляндії свідчить про те, що цей регіон пов'язаний з іншими, а не ізольований.

Влада також наголосила, що шукачі скарбів, які використовують металошукачі, повинні дотримуватися правил, коли знаходять потенційно стародавні предмети.

У Фінляндії та Швеції закон вимагає, щоб ті, хто знаходить важливі предмети, припинили копати, не чистили їх і повідомляли про знахідку. У Швеції для використання металошукача потрібен дозвіл, навіть на приватній землі.

