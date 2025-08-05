Ніхто не знає, що там: археологи відкрили тільки 10% древнього міста мая (фото)
Археологи заявили, що понад 90% стародавнього міста мая Паленке, розташованого на території сучасної Мексики, залишається недослідженим. Це викликає новий інтерес до його культурного та історичного значення.
Розташоване поблизу річки Усумасінта в штаті Чіапас, місто, відоме як Паленке або Лакамха мовою іца, було засноване приблизно в 226 році до н. е. і процвітало до 799 року н. е. за правління Янааба Пакала III, пише Heritage Daily.
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Зрештою місто покинули, і хоча сільськогосподарські групи продовжували жити поблизу впродовж поколінь, до прибуття іспанських дослідників у 1520-х роках регіон знову перетворився на ліс.
За даними Міністерства туризму Мексики, Паленке вважається одним із найважливіших церемоніальних центрів класичного періоду мая. Його додали до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1987 році.
Наразі розкопано лише 10% пам'ятки, що дозволило виявити понад 200 кам'яних споруд, які досі приховані під густою рослинністю.
Серед найважливіших знахідок — Храм написів, в якому знаходиться саркофаг Кініч Джанааба Пакала I, також відомого як Пакаль Великий, прикрашений нефритом і скульптурними рельєфами.
Інше важливе відкриття відбулося в 1994 році, коли археолог Фанні Лопес Хіменес розкопала гробницю "Червоної королеви" в Храмі XIII, яка, як вважається, була високопоставленою жінкою з королівського роду.
Дослідники припускають, що в недосліджених частинах Паленке можуть бути ще похоронні камери, написи та церемоніальні предмети, які можуть розширити наше розуміння керівництва мая, соціальної структури та духовних вірувань.Важливо
Це демонструє, скільки ще залишається дізнатися про одну з найвпливовіших цивілізацій Мезоамерики. У міру продовження археологічних досліджень кожна нова розкопка має потенціал змінити наше розуміння давньої історії мая та її вічного спадку.
Раніше Фокус писав, як вчені реконструювали лиця з 6000-річних останків. Згідно з останнім дослідженням, жінки були сестрами і, ймовірно, провели своє доросле життя, працюючи в шахті.
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