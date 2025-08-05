Ніхто не знає, що там: археологи відкрили тільки 10% древнього міста мая (фото)

Археологи заявили, що понад 90% стародавнього міста мая Паленке, розташованого на території сучасної Мексики, залишається недослідженим. Це викликає новий інтерес до його культурного та історичного значення.

Related video

Розташоване поблизу річки Усумасінта в штаті Чіапас, місто, відоме як Паленке або Лакамха мовою іца, було засноване приблизно в 226 році до н. е. і процвітало до 799 року н. е. за правління Янааба Пакала III, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зрештою місто покинули, і хоча сільськогосподарські групи продовжували жити поблизу впродовж поколінь, до прибуття іспанських дослідників у 1520-х роках регіон знову перетворився на ліс.

Понад 90% стародавнього міста мая Паленке залишається недослідженим Фото: Вікіпедія

За даними Міністерства туризму Мексики, Паленке вважається одним із найважливіших церемоніальних центрів класичного періоду мая. Його додали до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1987 році.

Наразі розкопано лише 10% пам'ятки, що дозволило виявити понад 200 кам'яних споруд, які досі приховані під густою рослинністю.

Серед найважливіших знахідок — Храм написів, в якому знаходиться саркофаг Кініч Джанааба Пакала I, також відомого як Пакаль Великий, прикрашений нефритом і скульптурними рельєфами.

Інше важливе відкриття відбулося в 1994 році, коли археолог Фанні Лопес Хіменес розкопала гробницю "Червоної королеви" в Храмі XIII, яка, як вважається, була високопоставленою жінкою з королівського роду.

Дослідники припускають, що в недосліджених частинах Паленке можуть бути ще похоронні камери, написи та церемоніальні предмети, які можуть розширити наше розуміння керівництва мая, соціальної структури та духовних вірувань.

Важливо

Поховали з конем і подвигами Геракла: в Болгарії знайшли розкішну могилу воїна II ст. до н.е.

Це демонструє, скільки ще залишається дізнатися про одну з найвпливовіших цивілізацій Мезоамерики. У міру продовження археологічних досліджень кожна нова розкопка має потенціал змінити наше розуміння давньої історії мая та її вічного спадку.

Раніше Фокус писав, як вчені реконструювали лиця з 6000-річних останків. Згідно з останнім дослідженням, жінки були сестрами і, ймовірно, провели своє доросле життя, працюючи в шахті.

Також ми розповідали про древні ритуальні ями, які виявили у Німеччині. Як розповіли дослідники, розташування матеріалів свідчить про структуровані ритуали, а не про випадкове поховання.