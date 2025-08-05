Принесли в жертву або піддали евтаназії: вчені реконструювали лиця з 6000-річних останків (фото)

Дослідники створили цифрову реконструкцію облич двох жінок, які жили понад 6000 років тому на території сучасної Чехії. Їхні останки виявили в доісторичній крем'яній шахті в Південній Моравії.

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Згідно з останнім дослідженням, жінки були сестрами і, ймовірно, провели своє доросле життя, працюючи в шахті. Мартін Оліва з Моравського музею пояснив, що їх поховали одна над одною у стволі шахти, пише Live Science.

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Хоча причина смерті залишається невідомою, Оліва зазначив можливість того, що жінок принесли в жертву або піддали евтаназії, коли ті вже не могли виконувати фізичну працю.

На місці поховання археологи також знайшли останки маленької собаки та новонародженого, що не мав до сестер жодного стосунку, що ускладнює інтерпретацію цієї ситуації.

Детальний аналіз виявив різкий контраст між дитинством і дорослим життям сестер Фото: Vaníčková et al. 2025

Детальний аналіз виявив різкий контраст між дитинством і дорослим життям сестер. Радіовуглецеве датування визначило, що вони жили між 4340 і 4050 роками до н. е.

Ізотопний аналіз і патологічні дослідження показали, що в дитинстві вони страждали від недоїдання і хвороб, але виросли сильними, добре забезпеченими дорослими.

Скелети мали ознаки значного фізичного навантаження, зокрема перелом передпліччя у старшої сестри, що вказує на те, що вони продовжували працювати, попри травми.

Дослідники вважають, що це відображає суспільні тенденції того часу, коли найменш спроможні до опору люди виконували найважчі завдання, незалежно від фізичної сили.

Обидві жінки були невисокими і стрункими, їх зріст становив близько 1,5 метра, але вони були фізично сильними. Їх раціон, незвично багатий на м'ясо для того часу, міг бути обумовлений навколишнім лісовим середовищем або енергетичними потребами їхньої праці.

Аналіз ДНК показав, що молодша сестра мала темне волосся і зелені або карі очі, а старша — світле волосся і блакитні очі. Ці риси були втілені в реалістичних 3D-моделях, створених з гіпсу та силікону, з використанням збережених форм черепів та стародавніх текстильних візерунків.

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Реконструкції зображують одяг на основі рослинних матеріалів, таких як льон та кропива, причому одна сестра носить грубу лляну блузку та плетену тканину у волоссі, а інша — просту накидку з сіткою для волосся — одяг, виведений на основі знахідок текстилю неоліту по всій Європі.

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