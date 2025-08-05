Принесли в жертву или подвергли эвтаназии: ученые реконструировали лица из 6000-летних останков (фото)

Исследователи создали цифровую реконструкцию лиц двух женщин, которые жили более 6000 лет назад на территории современной Чехии. Их останки обнаружили в доисторической кремневой шахте в Южной Моравии.

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Согласно последнему исследованию, женщины были сестрами и, вероятно, провели свою взрослую жизнь, работая в шахте. Мартин Олива из Моравского музея объяснил, что их похоронили друг над другом в стволе шахты, пишет Live Science.

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Хотя причина смерти остается неизвестной, Олива отметил возможность того, что женщин принесли в жертву или подвергли эвтаназии, когда те уже не могли выполнять физический труд.

На месте захоронения археологи также нашли останки маленькой собаки и новорожденного, который не имел к сестрам никакого отношения, что затрудняет интерпретацию этой ситуации.

Детальный анализ выявил резкий контраст между детством и взрослой жизнью сестер. Фото: Vaníčková et al. 2025

Детальный анализ выявил резкий контраст между детством и взрослой жизнью сестер. Радиоуглеродное датирование определило, что они жили между 4340 и 4050 годами до н. э.

Изотопный анализ и патологические исследования показали, что в детстве они страдали от недоедания и болезней, но выросли сильными, хорошо обеспеченными взрослыми.

Скелеты имели признаки значительной физической нагрузки, в частности перелом предплечья у старшей сестры, что указывает на то, что они продолжали работать, несмотря на травмы.

Исследователи считают, что это отражает общественные тенденции того времени, когда наименее способные к сопротивлению люди выполняли самые тяжелые задачи, независимо от физической силы.

Обе женщины были невысокими и стройными, их рост составлял около 1,5 метра, но они были физически сильными. Их рацион, необычно богатый на мясо для того времени, мог быть обусловлен окружающей лесной средой или энергетическими потребностями их труда.

Анализ ДНК показал, что младшая сестра имела темные волосы и зеленые или карие глаза, а старшая — светлые волосы и голубые глаза. Эти черты были воплощены в реалистичных 3D-моделях, созданных из гипса и силикона, с использованием сохранившихся форм черепов и древних текстильных узоров.

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Реконструкции изображают одежду на основе растительных материалов, таких как лен и крапива, причем одна сестра носит грубую льняную блузку и плетеную ткань в волосах, а другая — простую накидку с сеткой для волос — одежда, выведенная на основе находок текстиля неолита по всей Европе.

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