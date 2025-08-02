Первое свидетельство: в Эссексе металлоискателем нашли редкий золотой кулон (фото)

Редкий золотой кулон, который датируется VI веком, нашли вблизи деревни Такстед в Эссексе. Артефакт обнаружили с помощью металлоискателя и недавно классифицировали как клад.

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Эксперты определили этот предмет как псевдовизантийский монетный кулон — высококачественную имитацию золотого солида, выпущенного императором Юстинианом II между 565 и 578 годами н. э. По словам Лори Роджерсон, офицера связи по вопросам находок графства Эссекс, "эта находка полностью меняет то, что мы думали об Эссексе в то время", пишет Arkeonews.

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Она отметила, что из-за отсутствия письменных источников этого периода такие предметы становятся чрезвычайно важными для реконструкции социального ландшафта.

Подвеска, которую превратили в украшение, имеет петлю для подвешивания с пятью четкими ребрами Фото: Colchester and Ipswich Museum Services

Подвеска, которую превратили в украшение, имеет петлю для подвешивания с пятью четкими ребрами — стилистический элемент, типичный для конца VI — начала VII века. Дизайн подвески свидетельствует о том, что ее носили портретом императора наружу, а изношенная обратная сторона указывает на длительный контакт с кожей владельца.

На аверсе подвески изображен император в шлеме и доспехах, с надписью "DN IVSTINVS PP AVG" — на латыни "Наш Господь Юстин, Вечный Август".

На обороте сидячая фигура, символизирующая Константинополь, держит скипетр и глобус с крестом, с надписью "VICTORIA AVGGG" и знаком монетного двора, указывающим на то, что он был сделан по образцу монет с монетного двора Константинополя.

Хотя подобные псевдоимперские монетные подвески ранее находили в Кенте, Норфолке и Саффолке, это первая находка такого рода, зарегистрированная в Эссексе. Эта редкость делает находку особенно важной для местных историков и археологов.

Кулон пополняет растущее количество находок раннего средневековья высокого статуса в Эссексе, таких как княжеское захоронение Приттлвелл, обнаруженное в 2003 году вблизи Саутенд-он-Си, и элитные предметы, найденные в Колчестере, Челмсфорде и Эппинг-Форест.

Эти находки ставят под сомнение предыдущие предположения о раннесредневековой неизвестности графства и демонстрируют важность археологических исследований, проводимых по инициативе общины.

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Благодаря планам по приобретению подвески музеем Саффрон-Уолден, она не только обогатит региональные коллекции, но и будет служить напоминанием о сложных, богатых обществах, которые когда-то формировали эту часть Британии.

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