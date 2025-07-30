Такой только один: археологи нашли ритуальный шлем из чистого золота (фото)

Древний золотой шлем, найденный на юге Ирака, дает редкую возможность заглянуть в погребальные обычаи древней Месопотамии. Артефакт обнаружили в 1927 году во время раскопок на Королевском кладбище в Уре, в гробнице, которая принадлежала аристократу.

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Британский археолог сэр Леонард Вулли возглавлял раскопки, во время которых удалось обнаружить шлем, который имел сложную форму, имитирующую прическу владельца, с заплетенным пучком и открытыми ушами. Среди погребальных вещей были золотые кинжалы, алебастровые вазы и золотая чаша с надписью "Мескаламдуг", что означает "герой доброй земли", пишет Live Science.

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Хотя это имя исторически связано с шумерским царем, Вулли предположил, что скромные размеры захоронения указывают на высокий статус — возможно, это был потомок знаменитого правителя.

Фото: Википедия

Шлем, изготовленный из одного листа 15-каратного золота, позже был воссоздан ювелиром начала XX века Джеймсом Огденом для Британского музея и Пенсильванского музея.

Огден отметил в своих записях 1928 года, что артефакт был "в натуральную величину" и, вероятно, имел церемониальное назначение. Головной убор высотой 22,7 см имел небольшие отверстия, которые, как считается, крепили тканевую подкладку и подбородочный ремень.

Этот артефакт отличается от более простых медных шлемов, которые носили пехотинцы того времени. Его стиль очень похож на шлемы, которые носили такие правители, как Эаннатум и Саргон Великий, что свидетельствует о его символическом, а не функциональном назначении.

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Хотя владелец шлема остается неизвестным, его мастерство изготовления и контекст делают его одним из старейших церемониальных шлемов, которые когда-либо были найдены, демонстрируя богатую материальную культуру Первой династии Ура.

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