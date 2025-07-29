Им 12 000 лет: археологи раскопали неизвестные сооружения на юго-востоке Турции (фото)

Во время раскопок кургана в Турции археологи обнаружили древние здания, которые могут раскрыть историю градостроительства и ранней металлообработки в регионе. Поселение, которому более 12 000 лет назад, продолжает открывать новые подробности о раннем человеческом обществе.

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Под руководством доцента доктора Саваша Сариалтуна из Университета Чанаккале Онсекиз Март сезон раскопок 2025 года был сосредоточен на участке кургана Чайоню, который ранее никогда не исследовали. Археологи обнаружили четыре прямоугольных здания, расположенных в виде сетки, а также терракотовый водопровод из бронзового века, пишет Arkeonews.

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"Эти здания, расположенные в виде сетки, и система каналов свидетельствуют о том, что Чайоню все еще скрывает много неоткрытых слоев и историй", — заявил Сариалтун. Исследовательская группа, состоявшая из 60 ученых, студентов и местных рабочих, также обнаружила обсидиановые инструменты, декоративные бусины, образцы малахита и медные артефакты.

Археологи обнаружили четыре прямоугольных здания, расположенных в виде сетки, а также терракотовый водопровод из бронзового века Фото: АА

Местность Чайоню давно признана важной. Открытая в 1960-х годах, она была одним из первых поселений, которые продемонстрировали переход от охоты и собирательства к земледелию и постоянному проживанию. Планировка, ритуальные зоны и производственные зоны указывают на раннюю социальную организацию и технологическое развитие.

В частности, считается, что сооружения с сетчатой планировкой, обнаруженные в 2025 году, особенно те, что датируются 9100-9000 годами до н. э., служили различным целям — от жилья до производства или даже административного использования. Водопровод, построенный из терракотовых труб и каменных стен, все еще исследуется, хотя ученые предполагают, что он служил для управления водоснабжением или отходами.

Артефакты из меди и малахита продолжают подтверждать мнение, что Чайоню был центром ранней металлургии. Среди находок есть несколько типов бусин, некоторые с одним отверстием, другие с квадратной формой или несколькими отверстиями.

В этом сезоне уже было идентифицировано четырнадцать медных артефактов, и ожидается, что их будет еще больше. Эти предметы не только демонстрируют технические навыки, но и могут указывать на наличие специализированных производственных зон и разделение труда в поселении.

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Чайоню остается важным для понимания того, как люди перешли от кочевых племен к структурированным сообществам. Поскольку к концу 2025 года площадь раскопок планируется удвоить, место обещает предоставить дополнительные доказательства того, как ранние общества управляли ресурсами, пространством и социальными ролями.

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