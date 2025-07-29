Їм 12 000 років: археологи розкопали невідомі споруди на південному сході Туреччини (фото)

Під час розкопок кургану в Туреччині археологи виявили стародавні будівлі, які можуть розкрити історію містобудування та ранньої металообробки в регіоні. Поселення, якому понад 12 000 років тому, продовжує відкривати нові подробиці про раннє людське суспільство.

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Під керівництвом доцента доктора Саваша Саріалтуна з Університету Чанаккале Онсекіз Март сезон розкопок 2025 року був зосереджений на ділянці кургану Чайоню, яку раніше ніколи не досліджували. Археологи виявили чотири прямокутні будівлі, розташовані у вигляді сітки, а також теракотовий водопровід з бронзового віку, пише Arkeonews.

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"Ці будівлі, розташовані у вигляді сітки, та система каналів свідчать про те, що Чайоню все ще приховує багато невідкритих шарів та історій", — заявив Саріалтун. Дослідницька група, що складалася з 60 вчених, студентів та місцевих робітників, також виявила обсидіанові інструменти, декоративні намистини, зразки малахіту та мідні артефакти.

Археологи виявили чотири прямокутні будівлі, розташовані у вигляді сітки, а також теракотовий водопровід з бронзового віку Фото: AA

Місцевість Чайоню давно визнана важливою. Відкрита в 1960-х роках, вона була одним із перших поселень, які продемонстрували перехід від мисливства та збиральництва до землеробства та постійного проживання. Планування, ритуальні зони та виробничі зони вказують на ранню соціальну організацію та технологічний розвиток.

Зокрема, вважається, що споруди з сітчастою плануванням, виявлені в 2025 році, особливо ті, що датуються 9100–9000 роками до н. е., служили різним цілям — від житла до виробництва або навіть адміністративного використання. Водопровід, побудований з теракотових труб і кам'яних стін, все ще досліджується, хоча вчені припускають, що він служив для управління водопостачанням або відходами.

Артефакти з міді та малахіту продовжують підтверджувати думку, що Чайоню був центром ранньої металургії. Серед знахідок є кілька типів намистин, деякі з одним отвором, інші з квадратною формою або декількома отворами.

Цього сезону вже було ідентифіковано чотирнадцять мідних артефактів, і очікується, що їх буде ще більше. Ці предмети не тільки демонструють технічні навички, але й можуть вказувати на наявність спеціалізованих виробничих зон та розподіл праці в поселенні.

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Чайоню залишається важливим для розуміння того, як люди перейшли від кочових племен до структурованих спільнот. Оскільки до кінця 2025 року площу розкопок планується подвоїти, місце обіцяє надати додаткові докази того, як ранні суспільства управляли ресурсами, простором і соціальними ролями.

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