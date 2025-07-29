Без смартфонів та майнкрафту: вчені дізналися, як розважалися діти епохи палеоліту

Більшість уявляє палеоліт як світ примітивного виживання — дорослі полюють на мамонтів або виготовляють знаряддя в темних печерах. Однак археологічні знахідки розкривають менш відому правду про життя дітей та підлітків.

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Недавні знахідки дали дослідникам нові уявлення про життя доісторичних дітей. Антропологиня Ейпріл Новелл з Університету Вікторії разом з іншими експертами вивчала печерне мистецтво, знаряддя праці та місця поховання, щоб краще зрозуміти повсякденне життя древніх людей, пише Discover.

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Наприклад, у печері Гаргас у Франції 27-тисячолітні наскельні малюнки містять позначки, зроблені трьома дітьми. В інших місцях, таких як печера Ніо, сліди ніг свідчать про те, що діти гралися в глибині печер.

"Ви можете побачити сліди їхніх біганини", — пояснює Новелл, вказуючи на ознаки ігор з грязьовими кульками та змагань.

Палеоліт, який тривав приблизно від 2,5 мільйонів до 10 000 років тому, поділяється на ранню, середню та пізню фази. Саме під час пізньої фази Homo sapiens став більш помітним, хоча в цей період також жили інші види людей, такі як Homo erectus і Homo neanderthalensis.

Дослідження показують, що від 40 до 65 відсотків цих популяцій становили діти або підлітки. Їхні сліди, знайдені поблизу місць, де забивали тварин або виготовляли знаряддя праці, свідчать про їхню присутність у всіх аспектах життя.

Знаряддя, виготовлені недосвідченими руками, свідчать про те, що діти практикували ці навички з раннього віку, набуваючи досвіду шляхом імітації та експериментів.

Життя було далеко не легким. Навколишнє середовище становило постійну загрозу — хижі тварини, хвороби та випадкові травми були поширеним явищем. Проте те, як ранні люди ставилися до своїх дітей, свідчить про міцні емоційні зв'язки та почуття спільності.

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На місці розкопок Ла-Мадлен у Франції археологи виявили могилу дитини віком від трьох до семи років, похованої в одязі, вишитому бісером. Як зазначає Новелл, це свідчить про глибоке почуття скорботи та турботи про молодь навіть у таких суворих умовах.

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