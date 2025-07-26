Звідки насправді береться нафта: вчений розвіяв популярний міф про динозаврів

Багато людей досі вірять, що нафта, з якої роблять бензин, походить від розкладених динозаврів. Хоча ця ідея досить поширена, проте вона хибна з наукового погляду.

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За словами геолога Рейдара Мюллера з Університету Осло, походження нафти пов'язане не з динозаврами, а з мікроскопічними організмами, пише IFLScience.

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Мюллер пояснив, що насправді нафта походить від величезних кількостей стародавніх водоростей і планктону, які жили в океанах Землі мільйони років тому. Коли ці крихітні організми гинули, вони опускалися на дно моря, ховалися під шарами осаду і з часом під тиском перетворювалися на сиру нафту, яку ми видобуваємо сьогодні.

Цей процес вимагав специфічних умов: низького рівня кисню та екстремального тиску впродовж мільйонів років. Без такого середовища органічна речовина розкладалася б занадто швидко, щоб утворити нафту.

Більші тварини, включаючи морських рептилій або поодиноких сухопутних динозаврів, які потрапили в море, набагато рідше сприяли утворенню нафти. Після смерті ці істоти були б з'їдені хижаками та розклалися задовго до того, як могли бути поховані, залишивши після себе лише кістки.

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Розуміння справжнього походження нафти не тільки розвіює давній міф, але й демонструє, наскільки сучасна цивілізація залежить від залишків мікроскопічних форм життя. Цей зв'язок із глибокою історією Землі розриває складні процеси, що лежать в основі наших сучасних енергетичних систем.

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