Карликові дольмени некрополю Хіре Бенкал: чому ніхто не знає правди про це місце (фото)

Серед кам'янистих пагорбів південної Індії прихований величезний некрополь, який дивує вчених своїми незвичайними пам'ятками. Цей об'єкт, розташований у штаті Карнатака, виділяється поховальними спорудами, які досі залишаються загадкою для експертів.

Related video

Відоме як Хіре Бенкал, це місце налічує близько 1000 мегалітичних дольменів — кам'яних камер, які служили похоронними або меморіальними пам'ятниками. Віддалене розташування цього району та таємничість кам'яних споруд викликають постійні питання про те, хто й навіщо їх побудував, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ці споруди, збудовані понад 2500 років тому, знаходяться на пагорбі, оточеному масивними гранітними валунами. За словами археолога доктора Срікумара Менона з Національного інституту перспективних досліджень, концентрація і точність цих дольменів свідчать про те, що це місце мало давнє культурне і ритуальне значення.

Дольмени зазвичай складаються з масивних горизонтальних плит, що лежать на вертикальних каменях, і іноді включають різьблені кам'яні кола або отвори Фото: CC BY-SA 3.0

Дольмени зазвичай складаються з масивних горизонтальних плит, що лежать на вертикальних каменях, і іноді включають різьблені кам'яні кола або отвори. Деякі камені важать кілька тонн, що свідчить про високий рівень інженерних навичок їхніх будівників.

Орієнтація дольменів зі сходу на захід може бути пов'язана з рухом Сонця, що повторює особливості, які можна побачити на інших стародавніх місцях, таких як Стоунгендж. Попри археологічний консенсус, що ці пам'ятки були побудовані громадами залізного віку, місцеві перекази розповідають про моріярів — міфічну расу маленьких, могутніх істот, які, згідно з міфами, зникли під час вогняної катастрофи.

Попри свою історичну та візуальну привабливість, це місце залишається в основному невідомим навіть в Індії Фото: CC BY-SA 3.0

Подібні оповіді зустрічаються в сусідніх регіонах, що свідчить про спільну культурну пам'ять, яка поєднує історію та міф. "Ми знаємо, що будівельники мегалітів були людьми, як і ми, — додав доктор Менон, — але ці вічні оповіді можуть відображати давні спогади, що передавалися з покоління в покоління".

Хоча культурне значення цього місця є очевидним, його захист залишається недостатнім. На відміну від сусіднього об'єкта культурної спадщини Хампі, Хіре Бенкал не перебуває під офіційним захистом Археологічної служби Індії і не входить до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

В результаті багато дольменів зазнають загрози від заростання, пошкодження худобою, вандалізму та незаконних розкопок. Міра Айєр, організаторка INTACH Bengaluru, зазначила: "Люди часто псують те, чого не розуміють. Інтерпретація, освіта та контрольований туризм мають вирішальне значення".

Попри свою історичну та візуальну привабливість, це місце залишається в основному невідомим навіть в Індії. Кількість відвідувачів становить від 20 до 100 осіб на місяць, переважно в прохолодну пору року.

Археолог Діша Ахлуваллія з MSU Baroda наголосила на важливості підвищення обізнаності громадськості: "Навіть мешканці Бенгалуру, столиці штату Карнатака, часто не чули про це місце. Це рідкісний зразок індійської спадщини, який потребує документації та збереження".

Хіре Бенкал — це більше ніж археологічна пам'ятка, це забута сторінка давньої історії Індії. Завдяки покращенню заходів з охорони, інформованому туризму та залученню громади, ця вразлива місцевість може отримати захист, якого вона так потребує.

Важливо

Знамення птахів: у релігійному центрі імперії хетів виявили древній артефакт (фото)

Те, що зараз лежить у тихій невідомості, одного дня може стати символом доісторичної спадщини Індії, яка заслуговує на визнання та турботу.

Раніше Фокус писав про недоторкану гробницю етрусків, яку знайшли в Італії. Попри століття забуття пам'ятка залишилася цілою впродовж близько 2 тисяч років.

Також ми розповідали про моторошне відкриття в іспанській печері. Вчені знайшли стародавні дитячі останки з ознаками канібалізму.