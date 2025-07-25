Їли дітей і не тільки: дослідники зробили моторошне відкриття в іспанській печері (фото)

Археологи виявили останки маленької дитини, яку обезголовили і з'їли майже 850 000 років тому, що є, ймовірно, найдавнішим прямим доказом канібалізму серед родичів людини в Європі. Відкриття зробили у Великій долині, печері на півночі Іспанії.

Фрагмент кістки, що належить дитині віком від 2 до 5 років, має чіткі сліди порізів на шиї — явні ознаки обезголовлення та обробки для споживання. Знахідка є частиною групи з 10 скелетів, що належать до Homo antecessor, архаїчного виду людини, відомого лише в регіоні Атапуерка, пише Live Science.

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"Це прямий доказ того, що дитину обробляли як будь-яку іншу здобич", — пояснила Пальміра Саладіє, співкерівниця розкопок у Великій долині.

Дослідницька група повідомила, що багато з нещодавно виявлених останків також мають сліди зняття шкіри та переломів кісток, що зазвичай пов'язані з приготуванням їжі.

Фрагмент кістки, що належить дитині віком від 2 до 5 років, має чіткі сліди порізів на шиї Фото: Maria D. Guillén/IPHES-CERCA

Вид Homo antecessor (Людина-попередник, або людина попередня), який, ймовірно, вимер близько 770 000 років тому, залишається невідомою величиною в еволюційній історії — деякі вчені вважають, що він може бути предком як неандертальців, так і сучасних людей, а інші стверджують, що він представляє окрему гілку.

Незалежно від цього, він є найстарішим відомим родичем людини в Європі. Розкопки у Великій долині останніх трьох десятиліть виявили понад два десятки випадків канібалізму, причому близько 30% усіх знайдених кісток мають сліди порізів.

Останнє відкриття додає до зростаючої кількості доказів того, що ранні люди часто ставилися до своїх померлих не як до об'єктів ритуалів, а як до джерела їжі. Сліди людських укусів, виявлені на деяких останках, ще більше підтверджують цю інтерпретацію.

Контекст і датування кісток — між 850 000 і 780 000 років тому — роблять їх найдавнішим підтвердженим прикладом канібалізму в Європі. Хоча на місці в Кенії, датованому 1,45 мільйона років тому, раніше були виявлені можливі ознаки канібалізму, його інтерпретація залишається непереконливою.

На відміну від цього, точність слідів порізів і наявність слідів укусів у Великій долині не залишають сумнівів. За словами Саладіє, знахідки свідчать не про поодинокий випадок, а про повторювану практику.

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Дослідники вважають, що глибші шари печери можуть містити додаткові докази, які змінять наше уявлення про те, як жили — і вмирали — ці ранні люди.

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