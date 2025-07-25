Ели детей и не только: исследователи сделали жуткое открытие в испанской пещере (фото)

Археологи обнаружили останки маленького ребенка, которого обезглавили и съели почти 850 000 лет назад, что является, вероятно, древнейшим прямым доказательством каннибализма среди родственников человека в Европе. Открытие сделали в Великой долине, пещере на севере Испании.

Фрагмент кости, принадлежащий ребенку в возрасте от 2 до 5 лет, имеет четкие следы порезов на шее — явные признаки обезглавливания и обработки для потребления. Находка является частью группы из 10 скелетов, принадлежащих к Homo antecessor, архаичному виду человека, известного только в регионе Атапуэрка, пишет Live Science.

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"Это прямое доказательство того, что ребенка обрабатывали как любую другую добычу", — пояснила Пальмира Саладие, соруководитель раскопок в Великой долине.

Исследовательская группа сообщила, что многие из недавно обнаруженных останков также имеют следы снятия кожи и переломов костей, которые обычно связаны с приготовлением пищи.

Фрагмент кости, принадлежащий ребенку в возрасте от 2 до 5 лет, имеет четкие следы порезов на шее Фото: Maria D. Guillén/IPHES-CERCA

Вид Homo antecessor (Человек-предшественник, или человек предыдущий), который, вероятно, вымер около 770 000 лет назад, остается неизвестной величиной в эволюционной истории — некоторые ученые считают, что он может быть предком как неандертальцев, так и современных людей, а другие утверждают, что он представляет отдельную ветвь.

Независимо от этого, он является старейшим известным родственником человека в Европе. Раскопки в Великой долине последних трех десятилетий выявили более двух десятков случаев каннибализма, причем около 30% всех найденных костей имеют следы порезов.

Последнее открытие добавляет к растущему количеству доказательств того, что ранние люди часто относились к своим умершим не как к объектам ритуалов, а как к источнику пищи. Следы человеческих укусов, обнаруженные на некоторых останках, еще больше подтверждают эту интерпретацию.

Контекст и датировка костей — между 850 000 и 780 000 лет назад — делают их самым древним подтвержденным примером каннибализма в Европе. Хотя на месте в Кении, датированном 1,45 миллиона лет назад, ранее были обнаружены возможные признаки каннибализма, его интерпретация остается неубедительной.

В отличие от этого, точность следов порезов и наличие следов укусов в Великой долине не оставляют сомнений. По словам Саладие, находки свидетельствуют не о единичном случае, а о повторяющейся практике.

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Исследователи считают, что более глубокие слои пещеры могут содержать дополнительные доказательства, которые изменят наше представление о том, как жили — и умирали — эти ранние люди.

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