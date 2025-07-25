На тихоокенаском острове археологи нашли "чужое" растение: оно проделало путь в 2300 км

На тихоокеанском острове Гуам исследователи нашли древние частицы риса, что породило новые вопросы о ранней миграции людей. Найденным фитолитам 3500 лет и это древнейшее доказательство пересечения океана на большое расстояние — 2300 километров от Филиппин.

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Остатки риса нашли во время исследования археологического памятника Ритидиан на севере острова. Археологи обнаружили микроскопические рисовые шелухи и части листьев, сохраненные в местной красной керамике, пишет Arkeonews.

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В проекте участвовали исследователи из Университета Гуама, Австралийского национального университета и нескольких китайских учреждений, которые использовали передовые технологии, включая микро-КТ-сканирование и петрографический анализ, чтобы подтвердить идентичность и возраст растения. Найденные фитолиты риса были датированы периодом между 3500 и 3100 годами назад.

Фото: Mike T. Carson et al. – Science Advances

Фитолиты — это микроскопические формы кремнезема, которые сохраняют форму растений после разложения. Их идентификация в древней керамике позволяет ученым проследить использование растений в человеческих обществах, не полагаясь на видимые остатки культур.

Хотя рис распространен на Тайване и Филиппинах, его редко встречали на других островах Тихого океана.

Примечательно, что Марианские острова являются единственным местом в отдаленной Океании, где рис использовали еще до прихода европейцев. Эксперты считают, что рис привезли намеренно, не для выращивания, а для ритуального использования, поскольку поблизости не было найдено инструментов или полей для выращивания.

Пещера на пляже Ритидиан, где нашли рис, остается одним из наиболее хорошо сохранившихся археологических мест Гуама. В отличие от других мест, нарушенных во время или после Второй мировой войны, эта пещера сохранила четкие культурные слои, что позволило исследователям связать рис с первыми поселенцами.

Это открытие отодвигает временные рамки появления риса в Тихоокеанском регионе более чем на 2000 лет. Ранее находки в отдаленных районах Океании датировались лишь примерно 1000 лет назад.

Исследователи считают, что эти доказательства подтверждают гипотезу о том, что ранняя миграция не была случайной, а организованной экспансией, включавшей перевозку растений и символов культурной идентичности.

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Как отметил доктор Хсяо-чун Хун из Австралийского национального университета, рис, вероятно, имел церемониальное значение и был привезен с дальних расстояний с определенной целью.

Эти находки демонстрируют, насколько тесно связаны были еда, традиции и передвижения для этих ранних путешественников Тихого океана.

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