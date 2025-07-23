Древние экотехнологии: финикийцы создали гидравлическую известковую штукатурку 2700 лет назад (фото)

На юге Ливана археологи обнаружили свидетельства передовых строительных технологий в железном веке. На месте раскопок Телль-эль-Бурак исследователи открыли, что древние строители создавали водостойкую штукатурку из переработанной керамики.

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Эта находка является древнейшим известным случаем использования гидравлического известкового раствора в финикийской архитектуре. Эта технология предшествует использованию римского бетона и открывает новые перспективы для изучения ранней инженерии Средиземноморья, пишет Arkeonews.

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Исследование под руководством доктора Сильвии Амиконе было сосредоточено на образцах штукатурки на основе извести, собранных из трех сооружений в Телль-эль-Бураке, среди которых выделяется чрезвычайно хорошо сохранившийся винный пресс, датируемый примерно 725-600 годами до н. э.

На юге Ливана археологи обнаружили свидетельства передовых строительных технологий в железном веке Фото: Credit: The Tell el-Burak Archaeological Project. Credit: S. Amicone et al., Scientific Reports (2025)

Расположенное в 9 км к югу от Сидона, это место служило важным винодельческим центром. Его мощности включали большую чашу для толчения винограда, соединенную с 4500-литровым чаном, оба выложены прочной штукатуркой, состоявшей из извести, смешанной с измельченными керамическими обломками, вероятно, разбитыми амфорами.

"Наличие керамических обломков было не просто переработкой отходов — это был технологический выбор для производства водостойкой, прочной штукатурки", — пояснила доктор Амиконе. Эта инновация отражает методы, использовавшиеся в раннем эгейском и греческом строительстве, что свидетельствует о широком обмене техническими знаниями в древнем Средиземноморье.

Чтобы подтвердить гидравлические свойства штукатурки, исследователи применили комбинацию научных методов. Оптическая микроскопия и SEM-EDS обнаружили химическое связывание между известью и керамическими фрагментами, а рентгеновская дифракция определила минеральные соединения, образованные при высоких температурах, такие как геленит и мулит.

Термогравиметрический анализ дополнительно подтвердил способность смеси затвердевать во влажных средах, а тестирование органических остатков выявило следы серных соединений, которые связаны с виноделием.

Фрагменты керамики не были случайными обломками; петрографический анализ свидетельствует, что это были производственные отходы, привезенные из Сарепты, соседнего финикийского центра керамического производства.

Эти находки означают не только технические знания — они указывают на централизованное планирование и управление трудом. Точность и однородность материалов, а также их вероятная транспортировка из специализированных мастерских, свидетельствуют о сознательном использовании обломков и понимании их влияния на раствор.

Эта находка меняет историческое понимание ранних строительных технологий в Леванте. Она демонстрирует, что финикийцы, которых долго считали морскими торговцами, также играли важную роль в распространении инновационных строительных технологий в Средиземноморье.

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Хотя позднее римский бетон революционизировал архитектуру, этот пример из Телль-эль-Бурака иллюстрирует более раннюю фазу устойчивого, основанного на знаниях строительства в древнем мире.

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