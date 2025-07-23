Стародавні екотехнології: фінікійці створили гідравлічну вапняну штукатурку 2700 років тому (фото)

На півдні Лівану археологи виявили свідчення передових будівельних технологій у залізному віці. На місці розкопок Телль-ель-Бурак дослідники відкрили, що стародавні будівельники створювали водостійку штукатурку з переробленої кераміки.

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Ця знахідка є найдавнішим відомим випадком використання гідравлічного вапняного розчину у фінікійській архітектурі. Ця технологія передує використанню римського бетону і відкриває нові перспективи для вивчення ранньої інженерії Середземномор'я, пише Arkeonews.

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Дослідження під керівництвом докторки Сільвії Аміконе було зосереджене на зразках штукатурки на основі вапна, зібраних з трьох споруд у Телль-ель-Бураку, серед яких виділяється надзвичайно добре збережений винний прес, що датується приблизно 725–600 роками до н. е.

На півдні Лівану археологи виявили свідчення передових будівельних технологій у залізному віці Фото: Credit: The Tell el-Burak Archaeological Project. Credit: S. Amicone et al., Scientific Reports (2025)

Розташоване за 9 км на південь від Сідона, це місце слугувало важливим виноробським центром. Його потужності включали велику чашу для толочення винограду, з'єднану з 4500-літровим чаном, обидва викладені міцною штукатуркою, що складалася з вапна, змішаного з подрібненими керамічними уламками, ймовірно, розбитими амфорами.

"Наявність керамічних уламків була не просто переробкою відходів — це був технологічний вибір для виробництва водостійкої, міцної штукатурки", — пояснила докторка Аміконе. Ця інновація відображає методи, що використовувалися в ранньому егейському та грецькому будівництві, що свідчить про широкий обмін технічними знаннями в стародавньому Середземномор'ї.

Щоб підтвердити гідравлічні властивості штукатурки, дослідники застосували комбінацію наукових методів. Оптична мікроскопія та SEM-EDS виявили хімічне зв'язування між вапном і керамічними фрагментами, а рентгенівська дифракція визначила мінеральні сполуки, утворені при високих температурах, такі як геленіт і муліт.

Термогравіметричний аналіз додатково підтвердив здатність суміші тверднути у вологих середовищах, а тестування органічних залишків виявило сліди сірчаних сполук, які пов'язані з виноробством.

Фрагменти кераміки не були випадковими уламками; петрографічний аналіз свідчить, що це були виробничі відходи, привезені з Сарепти, сусіднього фінікійського центру керамічного виробництва.

Ці знахідки означають не лише технічні знання — вони вказують на централізоване планування та управління працею. Точність і однорідність матеріалів, а також їх ймовірне транспортування зі спеціалізованих майстерень, свідчать про свідоме використання уламків та розуміння їхнього впливу на розчин.

Ця знахідка змінює історичне розуміння ранніх будівельних технологій у Леванті. Вона демонструє, що фінікійці, яких довго вважали морськими торговцями, також відігравали важливу роль у поширенні інноваційних будівельних технологій у Середземномор'ї.

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Хоча пізніше римський бетон революціонізував архітектуру, цей приклад з Телль-ель-Бурака ілюструє більш ранню фазу сталого, заснованого на знаннях будівництва в стародавньому світі.

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