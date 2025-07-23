Рідкісний дизайн у римській військовій архітектурі: поблизу Софії знайшли трикутну кам'яну вежу (фото)

Неподалік від Софії, Болгарія, археологи виявили рідкісну римську військову споруду. Знайдена під час недавніх розкопок у фортеці трикутна кам'яна вежа датується кінцем II століття н. е.

Related video

Відкриття відбулося на завершальному етапі розкопок, що проводилися під керівництвом доктора Філіпа Петрунова та Віоліни Кірякової за підтримки програми "Культура" муніципалітету Софії. Будівля, розташована на глибині 1,7 метра під поверхнею, має характерну трикутну основу — незвичайну форму для римських військових споруд, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Експерти з Національного історичного музею наголосили на архітектурній особливості знахідки, припустивши, що вона є давнішою за багато відомих укріплень у цьому регіоні.

План середньовічної болгарської фортеці Фото: Wikipedia Commons

Монети, знайдені на місці розкопок, зокрема монети часів правління імператора Каракали (211–217 рр. н. е.), підтверджують раннє римське походження споруди та вказують на те, що це найдавніша споруда, виявлена на місці розкопок в Урвичі.

Ця незвичайна вежа відповідає історичному розвитку стародавньої Сердики, поселення римської епохи, яке згодом перетворилося на Софію. Її будівництво, ймовірно, збіглося з розширенням міста, що свідчить про скоординовану військову та цивільну стратегію в усьому регіоні.

Знахідки на місці розкопок також свідчать про те, що фортеця залишалася активною впродовж століть після римської епохи. Структурні зміни та пізніші матеріали, включаючи візантійську кам'яну кладку, вказують на багаторазове використання та перебудову.

Зокрема, монета із зображенням імператора Ісаака II Ангела (1185–1195 рр.) підтверджує заселення в XII столітті, можливо, під час Другої Болгарської імперії або пізнього візантійського періоду. Ця тривала безперервність свідчить про стратегічну цінність місця впродовж декількох історичних епох.

Паралельно з археологічними роботами було встановлено нові інформаційні таблички, щоб зробити знахідки доступними для громадськості.

Ця ініціатива має на меті підвищити обізнаність про спадщину Болгарії та сприяти культурному туризму. Поєднуючи дослідження з освітою, проєкт перетворює місце на простір як для наукових досліджень, так і для залучення громадськості.

Цікаво, що форма вежі нагадує Сердицький трикутник — район під сучасною Софією, де під урядовими будівлями збереглися римські руїни. Якщо Сердика відображає цивільне планування, то вежа Урвича є її військовим аналогом.

Важливо

Таємничий артефакт: чи змогли вчені розгадати загадку дивного хірургічного інструменту (фото)

Разом ці об'єкти допомагають проілюструвати складність і масштаби римської інфраструктури в стародавній Фракії, пов'язуючи міський розвиток із регіональними оборонними стратегіями.

Раніше Фокус писав про поворотний момент історії для Джорджа Вашингтона.

А також ми розповідали про неушкоджену гробницю воїна, яку виявили в Азербайджані.